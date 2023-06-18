下班撞傷鐵捲門釀腦傷 請假被解雇 資深員工告贏狠雇主

黃姓女子在知名文具批發賣場工作近18年，去年6月晚上下班時撞傷門市鐵捲門，診斷有重度腦震盪，申請職業傷病假卻被公司拒絕，依照醫囑用特休假休養一個月，反遭公司以曠職3天為由解雇，氣得黃女提告索討資遣費，法院審理後，認為黃女公司不予准假已違反勞基法，解雇不合規定，判公司要給付資遣費、應付薪水共28萬餘元。

判決指出，黃女2004年起就在這家文具批發公司上班，負責商品進貨、上架及銷售工作，每月薪水3萬7000元。去年6月29日晚間10點半，黃女下班時撞上門市鐵捲門，隔月到聖功醫院、長庚醫院就診，發現有重度腦震盪並進入慢性腦震盪。

同年7月25日起黃女請假，8月到長庚住院，想要申請職業傷病假，卻被公司要求以排休或特休方式請假，9月17日，黃女提出醫囑，希望再休養一個月，從9月18日至30日請假，結果18日至21日，被公司以連續3天未到班為由解雇。

黃女不滿工作18年，卻連傷病假都不給請，請特休也不准，反被公司解雇，氣得提告向公司索取資遣費、應付薪資等合計30萬餘元。

黃女公司則反駁，稱黃女受傷時第一時間都沒提出職災申請，且當時9月正值開學期間，黃女代理主管卻沒事先告知休長假的安排，等到請假前一天才登打假單，害門市進貨商品不齊，影響開學季的銷售業績，造成公司營運困難，指她濫用權利請假。

高雄地院審理時，法官根據黃女就醫及請假紀錄，認為依據勞基法，勞工本來就有排定特別休假權利，雇主只能跟勞工協商調整，勞工也可以拒絕協商，回歸原訂休假日期，黃女是因為腦部受傷才會排特休請假，雇主卻罔顧她的健康，以影響營運為由不予准假，已違反勞基法規定。

另外，黃女去年9月16日、19日提出勞資爭議調解，公司卻在調解期間將她解雇，已違反相關規定，因侵害黃女的權益，她可以依照勞基法規定，與公司終止勞動契約，黃女任職的公司則應依法給付資遣費。