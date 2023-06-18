ATM吐出1萬元橫財 新竹女取走遭判刑倒賠1萬2
新竹一名鍾姓女子今年3月在郵局ATM領錢時，因工程師正在測試機台故障誤吐1 萬元，鍾女發現「天外飛來橫財」，立即將1萬元取走侵占。郵局點鈔時，發現短缺1萬元，報警後發現竟是鍾女侵占憤而提告。鍾女最後不僅要歸還「撿到的」1萬元，還被新竹地院判處罰金1萬2千元。
判決書指出，鍾女今年3月1日上午11時許，在新竹市三姓橋郵局自動櫃員機前，拾獲廖姓工程師因維修測試機台故障而誤吐的1萬元現鈔。鍾女事後竟將1萬元侵占入己。郵局清點時發現金額短缺，於是通知廖姓工程師報警處理，警方調閱監視器追查，發現是鍾女取走1萬元。警方事後也將鍾女侵占的1萬元取回並發還給郵局。
法官審理，鍾女明知1萬元是他人之物，竟仍恣意侵占入己，所為實不足取，考量鍾女坦承犯行，且所侵占的現金已發還，最後依侵占離本人所持有之物罪，處罰金1萬2千元，易服勞役4日。由於鍾女無前科，法官給予緩刑2年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付3千元。
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