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沒加班費拍出勤紀錄向勞工處申訴 科技公司竟索賠60萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名在半導體零件供應商擔任業務專員的劉姓女子，因不滿已通過內部考試又遭公司刁難再考，於是翻拍考卷向同事抱怨，後來又因沒有通過測試，翻拍自己出勤紀錄向新竹市勞工處申訴，又向其他人告知公司薪資。公司認為劉女種種行為已洩露公司營業秘密，憤而提告索賠60萬元。新竹地院認定劉女翻拍的資料不屬於營業秘密，駁回公司告訴。

公司主張，劉女2021年起9月起在資本額2900萬元的半導體零件供應商擔任業務專員，去年3月11日上午11時許，翻拍公司試用期專業能力考核測驗考卷，並以LINE傳送給張姓同事。

劉女又在2021年至2023年任職期間，翻拍公司內部自己電腦中，存有任職期間出勤紀錄的相關資料，並列印加工後向新竹市勞工處提出申訴。事後又向其他人告知公司內部薪資狀況，公司認為劉女已違反保密約定，要求張女在合約的2千萬元懲罰性違約金範圍內賠償60萬。

劉女也反駁，她原本已經通過考試，遭公司刁難又要再考。去年3月11日測試結束後，公司告知沒有通過測驗，並要求他當日中午辦理交接，她才翻拍考卷向同事抱怨，該試卷交接後已還給公司，且考卷僅是一般學科常識測驗，受傳送者也是公司職員，既無外流，哪有損失？

劉女主張，因公司未依照勞動基準法標準給付加班費，因此拿出勤紀錄向新竹市勞工處申訴，出勤資料本來就是她打的，根本就不是翻拍，此舉也是基於保護勞工自身權益。最後透露薪資部分，那些資料在104人力網站也有，是公開的資訊，認為這些告訴都是公司不滿她向勞工處申訴進行的報復手段而已。

法官審理，針對試卷洩密部分，該份考卷共有20題，都是理工基本常識問答，完全沒有涉及公司營運或產品技術，加上劉女作答非為正解，難以認定劉女洩露營業秘密；至於出勤紀錄，依照勞動基準法，勞工可向雇主申請自己出勤紀錄作為申訴依據，且雇主不得任意拒絕。

最後薪資部分，法官認為劉女薪資待遇落於徵才網路資料向公眾揭示的區間，認定劉女並未故意洩露公司營業秘密，最後駁回公司告訴。

在半導體零件供應商擔任業務專員的劉姓女子因翻拍出勤紀錄向勞工處申訴，遭公司提告索賠60萬元。（圖僅示意）圖／報系資料照
在半導體零件供應商擔任業務專員的劉姓女子因翻拍出勤紀錄向勞工處申訴，遭公司提告索賠60萬元。（圖僅示意）圖／報系資料照

新竹 薪資

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