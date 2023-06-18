沒加班費拍出勤紀錄向勞工處申訴　科技公司竟索賠60萬

新竹一名在半導體零件供應商擔任業務專員的劉姓女子，因不滿已通過內部考試又遭公司刁難再考，於是翻拍考卷向同事抱怨，後來又因沒有通過測試，翻拍自己出勤紀錄向新竹市勞工處申訴，又向其他人告知公司薪資。公司認為劉女種種行為已洩露公司營業秘密，憤而提告索賠60萬元。新竹地院認定劉女翻拍的資料不屬於營業秘密，駁回公司告訴。

公司主張，劉女2021年起9月起在資本額2900萬元的半導體零件供應商擔任業務專員，去年3月11日上午11時許，翻拍公司試用期專業能力考核測驗考卷，並以LINE傳送給張姓同事。

劉女又在2021年至2023年任職期間，翻拍公司內部自己電腦中，存有任職期間出勤紀錄的相關資料，並列印加工後向新竹市勞工處提出申訴。事後又向其他人告知公司內部薪資狀況，公司認為劉女已違反保密約定，要求張女在合約的2千萬元懲罰性違約金範圍內賠償60萬。

劉女也反駁，她原本已經通過考試，遭公司刁難又要再考。去年3月11日測試結束後，公司告知沒有通過測驗，並要求他當日中午辦理交接，她才翻拍考卷向同事抱怨，該試卷交接後已還給公司，且考卷僅是一般學科常識測驗，受傳送者也是公司職員，既無外流，哪有損失？

劉女主張，因公司未依照勞動基準法標準給付加班費，因此拿出勤紀錄向新竹市勞工處申訴，出勤資料本來就是她打的，根本就不是翻拍，此舉也是基於保護勞工自身權益。最後透露薪資部分，那些資料在104人力網站也有，是公開的資訊，認為這些告訴都是公司不滿她向勞工處申訴進行的報復手段而已。

法官審理，針對試卷洩密部分，該份考卷共有20題，都是理工基本常識問答，完全沒有涉及公司營運或產品技術，加上劉女作答非為正解，難以認定劉女洩露營業秘密；至於出勤紀錄，依照勞動基準法，勞工可向雇主申請自己出勤紀錄作為申訴依據，且雇主不得任意拒絕。