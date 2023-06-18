老婆北上偷吃房仲男 律師尪出招！1撇步成功告倒小王

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

張姓房仲在網路聊天室認識高雄楊姓律師的妻子，2019年間張男多次邀請楊妻北上，還大膽要求楊妻在高鐵車上廁所脫掉內衣褲，楊男不滿提告張男妨害家庭，雖經檢方調查後落敗，但偵辦時調閱的手機定位資料，反讓楊男握有張男跟妻子約砲證據，向張男求償150萬元，橋頭地院審理後，判張男要賠42萬元。

張姓房仲2019年底在網路聊天室認識楊妻，後來兩人頻繁透過SKYPE聊天，在苗栗擔任房仲的張男，邀請楊妻北上約會；

同年12月間，張男邀請楊妻到他公司任職「你來當助理應該門面會不錯」、「多讓我使用些吧」、「我還想使用你」。

隔年3月，張男再邀楊妻北上，張男卻大膽要楊妻在高鐵車廂脫掉內衣褲放進包包，楊妻起初拒絕，但受不了張男逼迫，最後按照張男指示脫掉內衣褲，兩人碰面後隨即跑到苗栗的汽車旅館幽會。

楊男發現妻子上網約砲後氣炸，發現楊妻跟張男的對話句句露骨，認為張男利用催眠、虐待方式，要求妻子脫離家庭，氣得對張男提告妨害家庭。

案經高雄地檢署調查後，檢方認為張男僅有約砲楊妻的意思，並沒有要求楊妻脫離家庭，另根據楊妻在高鐵上與張男的對話，當時兩人應是互相調情、尋求刺激，並沒有強制犯意，不起訴處分張男。

楊男不滿，再聲請交付審判，高雄地院審理後，法官認為張男、楊妻是將對方視為互相抒發情緒或洩慾的對象，兩人對話紀錄顯示楊妻是基於自由意志跟張男往來，若楊妻受到脅迫，怎還會到苗栗跟張男幽會，綜合事證後，駁回楊男聲請。

楊男雖然刑事吞敗後，但他發揮法律專業，根據檢方偵辦時調閱的楊妻、張男的手機定位資料，再輔以兩人對話紀錄，對張男提告求償150萬元；張男挨告後反駁，稱從未跟楊妻發生過性行為。

橋頭地院審理時，法官發現張男曾傳訊給楊妻「想多幹你而已」、「我會像那天鍊上妳，我一扯妳就往我在的地方移動」，楊妻則稱「我想要你像那天一樣，撕開我打我，深入我的喉嚨，然後佔有我」，且楊妻在檢方偵詢時，也坦承有在苗栗、高雄等地汽車旅館和張男發生關係。

另外，法官根據檢方偵辦時調閱的手機定位資料，楊妻與張男約會時，兩人手機發訊位置確實再同一地點，且張男與楊妻約砲時，楊妻的手機定位正好也在汽車旅館周邊，綜合相關事證，認定張男與楊妻至少發生12次性行為，考量雙方薪水，判張男應賠償楊男42萬元。可上訴。

張姓男子約砲楊姓律師的妻子，楊男先告刑事獲得張男、妻子的手機定位資料，再提民事訴訟求償，法院審理後，判張男要賠楊男42萬元。圖／Ingimage
張姓男子約砲楊姓律師的妻子，楊男先告刑事獲得張男、妻子的手機定位資料，再提民事訴訟求償，法院審理後，判張男要賠楊男42萬元。圖／Ingimage

提告 汽車旅館 高鐵

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