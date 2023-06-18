聯結車變換車道釀連環車禍 司機認沒怎麼樣肇逃判刑7月

林姓男子駕駛聯結車在國道變換車道時，與葉女的轎車發生碰撞後駛離現場，接著後方3輛車連環追撞，3人受傷。林男被控肇事逃逸，律師辯稱林不知情，傷者是因二次事故造成，與林男無關。基隆地院勘驗行車記錄器畫面，認定林男變換車不當肇事後逃逸，判刑7月。緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，林男去年5月31日上午9點半左右，駕駛營業聯結車沿中山高北上，行經指標5公里基隆市五堵路段外側車道，因要超越前車，貿然閃左側方向燈就將車子切向內側車道。

當時葉女駕駛自小客車行駛內側車道，正好開到林男聯結車的左後輪處，見聯結車突往左切，踩煞車並往左邊安全島閃避，車子撞上安全島後又往右靠，車身右側與林男半聯結車板車左後輪處發生擦撞。林有踩煞車，再將車子開回外側車道離開現場。

兩車碰撞後，葉女的車輛熄火，還來不及重新啟動或下車擺放故障標識，葉男開車從後方接近，及時煞停未撞上，但1秒後，葉男後方由許男駕駛的自小客車煞車不及，輕撞葉男的車。又過1秒，陳男駕駛的營業大客車撞上許男的車後，許車又撞擊葉車，葉車再往前撞到葉女的車，導致葉女和同車乘客、陳男受輕傷。

警政署國道公路警察局查出林男身分後，將他函送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查後，依肇事逃逸罪嫌起訴林男。

法院開庭時林男辯稱，擦撞後有看後照鏡，覺得沒有怎麼樣才離開，他不知道對方有受傷。律師辯護說，葉女的傷勢並非林男變換車道造成，應該來自後車第二次撞擊，發生原因後車未保持行車安全距離。林男當時已駛離現場，並不知道有發生碰撞，並無肇事逃逸犯意。

法院勘驗葉女行車記錄器畫面，看到聯結車與葉女的車碰撞後，板車有晃動，旋即亮起煞車燈，接著板車甩尾晃動，再由內側車道往右切入外側車道離去。此時內側車道前方並無車輛擋道，外側車道距離聯結車前方不遠處，反而有自小客車、遊覽車擋道，認定律師辯稱林男不知情不足採信。

法院指出，林男身為職業駕駛人，變換車道時未注意與左側車道葉女的車子並行及保持安全距離，導致發生碰撞，後方3車反應不及，才又撞上葉女的車，顯有過失，並與3人受傷有相當因果關係。