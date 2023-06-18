南警3小時取締28件改裝車 維護居家安寧遠離噪音

民眾反映台南市中西區金華路3、4段沿線，不少改裝車輛行經後，排氣管噪音巨大擾人清靜。市警二分局從昨晚9點到今天凌晨1點，在協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務，開罰28件違規改裝車輛，強力執法。

這次專案勤務，除集合各主管機關之專業，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締。

專案人員主動攔查檢驗，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛 28件、第21條無照駕駛 1件、第 22 條越級駕駛 1 件、噪音檢測 7 輛，其中 3 台不合格，通報召回檢驗 2 輛。

台南市警二分局說，今年迄今已針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達377輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計99件。

不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全。依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰鍰。改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰緩。