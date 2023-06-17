新北知名私校班導師辱學生「不要用髒手碰我的鞋」　被起訴妨害名譽

新北市中和區一間知名私立中學一年級滕姓班導師，前年4月15日在教室內對學生訓話時，不滿學生不甚碰到她的鞋子，丟衛生紙要學生擦乾淨，卻又在學生準備擦鞋時將腳縮回，稱「不要用你的髒手碰我的鞋」，讓學生因此受到創傷，新北地檢署依公然侮辱罪起訴，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

檢方調查，滕姓班導師當時是一年級324班導師，該名學生是她班上的同學。前年4月15日下午1時許，滕姓班導師不滿該學生嘲弄同學綽號，找來學生訓話，卻在訓話時，見學生不慎碰到她的鞋子，丟衛生紙給學生要他將鞋擦乾淨，卻又在學生蹲下試圖擦鞋時，將腳縮回稱「不要用你的髒手碰我的鞋子」。

檢方依據該私立中學校園事件調查訪談中，滕姓班導師坦承有說學生很髒等話，加上學生母親證稱該生受滕姓班導師不當管教後受有創傷，依公然侮辱罪起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。檢方請法院考量滕姓班導師對於學生行為，負有輔導管教權限與義務，進行方式應合於正當輔導管教目的，滕姓班導師卻當眾以言詞舉動羞辱學生，顯然已悖離教育宗旨，建議法院處以適當之刑。