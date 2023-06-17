駕駛不禮讓行人罰單 台南分署優先執行
63歲王姓男子前年開車經新北泰山區明志路轉彎時，未暫停讓行人優先通行被裁罰2600元，無獨有偶27歲楊姓男子、59歲潘姓男子分別在台北、桃園，騎車或開車轉彎時未禮讓行人挨罰1500元、2600元，行政執行署台南分署說這類案件優先執行，3案經強制扣押存款後清償罰單。
台南分署指出，王男經新北市警察局林口分局交通分隊舉發，遭台南市交通局裁罰2600元，逾期仍不履行，移送分署強制執行。執行人員5月25日收案後，發現他有存款可供執行，立即扣押其銀行存款及郵資2690元。
楊男2020年6月間騎機車經台北萬華區成都路，轉彎時未暫停讓行人優先通行，經台北市警察局萬華分局員警舉發，遭台南市交通局裁罰1500元外，滯欠停車費415元，移送強制執行。4月間分案受理後，發現他有存款可供執行，立即扣押其銀行存款及郵資2007元。
潘男前年1月間駕車經桃園市桃園區中正、大同路口，轉彎時未暫停讓行人優先通行，經桃園市警察局桃園分局員警舉發，遭台南市交通局裁罰2600元，另滯欠交通罰單1筆900元，合計3500元。5月間分案受理後，發現他有存款可供執行，立即核發執行命令扣押存款。
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