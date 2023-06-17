快訊

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

觀光股漲不停！今年來這檔漲2倍最狂 還有9檔翻倍

駕駛不禮讓行人罰單 台南分署優先執行

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

63歲王姓男子前年開車經新北泰山區明志路轉彎時，未暫停讓行人優先通行被裁罰2600元，無獨有偶27歲楊姓男子、59歲潘姓男子分別在台北、桃園，騎車或開車轉彎時未禮讓行人挨罰1500元、2600元，行政執行署台南分署說這類案件優先執行，3案經強制扣押存款後清償罰單。

台南分署指出，王男經新北市警察局林口分局交通分隊舉發，遭台南市交通局裁罰2600元，逾期仍不履行，移送分署強制執行。執行人員5月25日收案後，發現他有存款可供執行，立即扣押其銀行存款及郵資2690元。

楊男2020年6月間騎機車經台北萬華區成都路，轉彎時未暫停讓行人優先通行，經台北市警察局萬華分局員警舉發，遭台南市交通局裁罰1500元外，滯欠停車費415元，移送強制執行。4月間分案受理後，發現他有存款可供執行，立即扣押其銀行存款及郵資2007元。

潘男前年1月間駕車經桃園市桃園區中正、大同路口，轉彎時未暫停讓行人優先通行，經桃園市警察局桃園分局員警舉發，遭台南市交通局裁罰2600元，另滯欠交通罰單1筆900元，合計3500元。5月間分案受理後，發現他有存款可供執行，立即核發執行命令扣押存款。

行政執行署台南分署指出，汽機車未暫停讓行人優先通行被裁罰罰單，優先執行，王男等3案經強制扣押存款後清償罰單。圖／本報資料照
行政執行署台南分署指出，汽機車未暫停讓行人優先通行被裁罰罰單，優先執行，王男等3案經強制扣押存款後清償罰單。圖／本報資料照

桃園 台南

延伸閱讀

未停讓行人裁罰案加強執行 不繳罰單從帳戶收取

行人優先號誌效果好能普設？ 中市府：須評估路口特性

26歲男工作3年存款僅1000元 過來人揭「1條件」：贏很多人了

取締不禮讓行人具成效 謝國樑：已快接近「取締行人違規」時機

相關新聞

「大巨蛋案」趙藤雄一審判7年 高院裁定延長出境出海防逃亡

台北市財政局前局長李述德、遠雄企業團實際負責人趙藤雄等6人被控違反證券交易法而遭限制出境出海，因限制期間將屆，台灣高等法...

新北知名私校班導師辱學生「不要用髒手碰我的鞋」　被起訴妨害名譽

新北市中和區一間知名私立中學一年級滕姓班導師，前年4月15日在教室內對學生訓話時，不滿學生不甚碰到她的鞋子，丟衛生紙要學...

駕駛不禮讓行人罰單 台南分署優先執行

63歲王姓男子前年開車經新北泰山區明志路轉彎時，未暫停讓行人優先通行被裁罰2600元，無獨有偶27歲楊姓男子、59歲潘姓...

心存僥倖侵吞市民卡規費 蘆竹公所女雇員丟工作又惹官司

桃園市蘆竹區公所一名李姓女雇員，2019年承辦桃園市民卡核發、補換發業務，收取民眾繳交規費4萬9千餘元，因一時貪念占為己...

前軍官瞞婚令女子2度墮胎 竟要求證明胎兒誰的

曾在外島當軍官的陳姓男子退伍回高雄，隱瞞已婚的身分，與酒店公關小姐周姓女子交往，9個月內令周女2度墮胎。事後周女驚覺陳早...

台北地院閱卷室下周一啟用叫號分流服務 期盼紓緩民眾等待時間

台北地方法院閱卷室下周一開始啟用櫃檯叫號分流導引服務，民眾抵達閱卷室可先透過觸控取票機抽取號碼牌，再依照叫號進度閱卷，期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦