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彰化超速開單熱點出爐 警方公告暑假綿密巡守

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

暑假即將到來，彰化警方緊盯違規肇事熱點彰化139線，本月1日起的例假日加強路檢攔查，平日提高巡守，短短半個月取締超速行駛570件。

彰化警分局今天表示，國、高中近日紛紛舉行畢業典禮，暑假也將來臨，警方提早一步部署易違規肇事道路139線，加強稽查和取締超速、無照駕駛、改裝及產生噪音車輛，並配合彰化縣環保局、彰化監理站實施聯合稽查，維護交通安全與治安環境。

彰化分局統計，6月1日加強139線勤務執法以來，已取締青少年無照駕駛24件、改裝變更車體違規11件、超速行駛570件，另通報產生噪音車輛22輛，將移請環保局、監理站召回檢驗和裁罰。警方表示，從事危險駕車行為除依依道路交通管理處罰條例最高可裁罰3萬6千元及吊銷駕照，也將依涉犯刑法公共危險罪移送。

彰化警方在139線易肇事路段攔檢青少年騎士。圖／民眾提供
彰化警方在139線易肇事路段攔檢青少年騎士。圖／民眾提供

監理站 噪音

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