彰化超速開單熱點出爐 警方公告暑假綿密巡守

暑假即將到來，彰化警方緊盯違規肇事熱點彰化139線，本月1日起的例假日加強路檢攔查，平日提高巡守，短短半個月取締超速行駛570件。

彰化警分局今天表示，國、高中近日紛紛舉行畢業典禮，暑假也將來臨，警方提早一步部署易違規肇事道路139線，加強稽查和取締超速、無照駕駛、改裝及產生噪音車輛，並配合彰化縣環保局、彰化監理站實施聯合稽查，維護交通安全與治安環境。