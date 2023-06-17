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心存僥倖侵吞市民卡規費 蘆竹公所女雇員丟工作又惹官司

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市蘆竹區公所一名李姓女雇員，2019年承辦桃園市民卡核發、補換發業務，收取民眾繳交規費4萬9千餘元，因一時貪念占為己有，結果背貪汙罪名，經桃園地院審理，被依侵占公有財物罪判刑1年，緩刑3年，緩刑期間須提供150小時義務勞務和接受5場法治教育，得不償失。

判決指出，李女是公所臨時雇員，在公所服務多年，其明知向民眾收取的規費應於5日內繳回市庫，但因一時貪念，以為沒有收據和存根就無人知曉有這筆錢，2019年1月至12月共私吞了715筆規範，總額4萬9105元，後來因公所年底對帳發現數目不對，她才趕緊自首

檢方偵訊時，李女坦承不諱，供稱一時貪念，心存僥倖，才會侵吞公款，事後也繳回不法所得，爭取輕判機會。

法院認為，李女利用職務之便侵占公有財物，影響國家公務機關廉能形象，行為應與非難，但審酌她主動自首且始終坦承，也繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳，因此量處其刑。另外，審酌李女沒有前科，經此次偵審程序及判刑應知所警惕，因此宣告緩刑3年。

桃園市蘆竹區公所一名李姓女雇員利用承辦桃園市民卡核發、補換發業務機會侵吞4萬9千餘元規費，被桃園地院判刑1年，緩刑3年。記者陳俊智／攝影
桃園市蘆竹區公所一名李姓女雇員利用承辦桃園市民卡核發、補換發業務機會侵吞4萬9千餘元規費，被桃園地院判刑1年，緩刑3年。記者陳俊智／攝影

桃園 侵占 自首

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