前軍官瞞婚令女子2度墮胎 竟要求證明胎兒誰的

曾在外島當軍官的陳姓男子退伍回高雄，隱瞞已婚的身分，與酒店公關小姐周姓女子交往，9個月內令周女2度墮胎。事後周女驚覺陳早已婚並有1女，身心遭受打擊，打民事官司求償，但陳卻提「應先證明胎兒是我的小孩」，法官打臉，判他應賠50萬元。

判決指出，去年3月陳姓男子結識周女，就隱瞞已婚身分，周女還為他在去年6月、10月做過2次人工流產，期間因陳妻發覺，並在網路社群平台貼文，也與周女對話，周女才驚覺陳已結婚，幾乎崩潰，憤而提告，指陳侵害貞操權及人格法益，求償100萬元。

陳姓男子被告後，承認隱瞞已婚，但認為人工流產部分是周女與家人商議後的決定，還要求周女「應先證明胎兒是我的小孩」。

法官調閱周女的就醫紀錄、對話紀錄，並有曾與陳、周同住一屋的女子作證，指周女知道被告有老婆時，受到很大打擊，陳男也問過證人，可以去哪家醫院墮胎，並請證人協助照顧原告，不曾否認周女是為他受孕。