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台北地院閱卷室下周一啟用叫號分流服務 期盼紓緩民眾等待時間
台北地方法院閱卷室下周一開始啟用櫃檯叫號分流導引服務，民眾抵達閱卷室可先透過觸控取票機抽取號碼牌，再依照叫號進度閱卷，期盼能紓緩民眾等候時間，也讓流程更加順暢。
台北地院指出，為秉持司法為民的理念，致力提升行政效能，且提升優化閱卷品質、疏解空間人流，6月19日起正式啟用閱卷室設置櫃檯叫號分流導引服務，希望有效舒緩洽公民眾等候時間，使閱卷流程更為順暢。
北院在閱卷室規劃落地式觸控取票機供民眾取票，配合壁掛液晶顯示器、多媒體播放軟體，除顯示各業務目前等待人數及叫號進度外，也會播放宣導圖片、影片及跑馬燈，能快速、有效傳達閱卷資訊，並搭配具國語、台語自動播音系統，更為貼心。
北院表示，閱卷室設有4個領取卷宗櫃檯、1個收費櫃檯，分流領取民事卷、刑事卷、民執卷、簡易卷及收費的業務項目，各櫃檯設有人員專責辦理業務，各櫃檯間也會相互支援，使洽公民眾更清楚明瞭閱卷動線，有效分流閱卷人潮，提升閱卷效率；希望能藉由提升閱卷室設備、規劃完整動線規劃，及閱卷業務項目分流設計，讓閱卷服務更臻完善。
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