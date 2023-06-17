台北地院閱卷室下周一啟用叫號分流服務 期盼紓緩民眾等待時間

台北地方法院閱卷室下周一開始啟用櫃檯叫號分流導引服務，民眾抵達閱卷室可先透過觸控取票機抽取號碼牌，再依照叫號進度閱卷，期盼能紓緩民眾等候時間，也讓流程更加順暢。

台北地院指出，為秉持司法為民的理念，致力提升行政效能，且提升優化閱卷品質、疏解空間人流，6月19日起正式啟用閱卷室設置櫃檯叫號分流導引服務，希望有效舒緩洽公民眾等候時間，使閱卷流程更為順暢。

北院在閱卷室規劃落地式觸控取票機供民眾取票，配合壁掛液晶顯示器、多媒體播放軟體，除顯示各業務目前等待人數及叫號進度外，也會播放宣導圖片、影片及跑馬燈，能快速、有效傳達閱卷資訊，並搭配具國語、台語自動播音系統，更為貼心。