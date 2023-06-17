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基隆停車格實施智慧扣車追交通罰款 扣3車成功追回56萬
為加強欠繳交通罰鍰等案件執行以落實交通正義，行政執行署宜蘭分署在基隆區首次推出智慧扣車，近日成功查扣3輛停在停車格的欠款車輛，追回繳清及辦理分期清償付款，追回56萬元。
執行官鄧順生今天說，宜蘭分署與基隆市政府交通處、基隆市警察局、稅務局、基隆監理站積極聯繫及合作，透過線上整合路邊停車格收費資訊，發現欠繳使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰及停車費車輛後，審慎評估是否進行車輛查扣，近日成功查扣3輛車輛，展現成果。
第一輛是6月12日下午2時許，通報系統出現一位俞姓車主國瑞汽車停放仁二路停車格，積欠使用牌照稅14筆、基隆監理站交通罰鍰及燃料費146筆、ETC通行費143件，共計17萬餘元未繳納。
宜蘭分署見狀立即赴現場實施查封，車主兒子得知查封消息後，趕忙到場表示車主可以分期方式繳納，才沒有拖吊。
第二輛是16日上午，呂姓車主馬自達的車停放在南榮路上停車格，積欠交通罰鍰及汽燃費共2萬8000餘元。執行人員赴現場實施查封，車主得悉消息後，當日馬上繳清全部欠款。
同日下午發現第三輛戴姓車主的車停在義二路上停車格，該車主尚積欠交通罰鍰29筆、使用牌照稅及罰鍰30筆，合計36萬餘元。
執行人員隨即赴現場實施查封，車主的配偶購物返回欲駕車離去時，發現車輛遭查封，急喊「不要拖」，並火速聯繫車主商討清償計畫，以辦理分期方式清償，免於被拖吊。
宜蘭分署分署長吳廣莉表示，呼籲民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖，如置之不理將移送執行，會採遭扣薪、扣存，甚至查封愛車、不動產等手段。
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