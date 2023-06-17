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獨／9歲泰雅小獵人捕獲山豬 族人感動祖靈停雨賜福

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，年僅9歲的吳子茗Kenu、李睿晟Pengan發現山蹤跡，7名泰雅男孩成功打下山豬，並以竹子扛下山，師生滿滿感動；學生分享，第一次上山打獵就獵到山豬，扛下山處理到清晨雖累，但族人相當開心，更感謝祖靈賜福，他要練好腳程，繼續上山。

校長比令‧亞布感動地說，他狩獵近20年未曾打到山豬，前晚7點，出發前夕滂沱大雨忽然停止，冥冥中祖靈賜福，這次學校孩子首次獵下深具意義的山豬，全族人都相當感動；他也幽默說，「好羨慕孩子們獵到山豬，這是很難得的經驗耶！」。

博屋瑪國小是全國首間原住民族實驗小學，每年畢業生在師長帶領下，夜間進入麻必浩林道深山，進行畢業狩獵季，多獵下山羌、飛鼠，今年首次獵下山豬，意義非凡。

前晚7點，比令‧亞布與多位家長攜帶獵槍，帶領7位應屆畢業生與四、五年級生到林道深處，眾人徒步1個多小時，吳子茗Kenu說，先聽到樹叢發出「稀稀疏疏」聲，頭燈照到山豬鼻子，他與李睿晟Pengan大喊「有山豬！」父親有默契立即開槍擊中，隨後山豬綁在竹竿上，由7名學生輪流肩扛下山。

老師鍾欣秀說，這是很棒的傳承，不是紙上談兵，透過實際體驗來感受，男生上山打獵，如同成年禮，女生則在露營區準備消夜食材，這就是展現泰雅族prraw團結合作互助的民族精神。

9歲的李睿晟Pengan笑說，以前他怕黑沒打獵過，但隊伍中高年級哥哥教他認識沿途植物，哥哥說，咬人貓周邊就會出現姑婆芋，「真的是課本教的」，他喜歡實際走入大自然學習，很放鬆。未來，他要鍛鍊好體力，拿獵槍再打山豬。

狩獵時，泰雅族禁忌說獵物很重，畢業生陳祈恩Lahu指出，山豬重達70多台斤，清晨零時許背負下山累又重，但不能說出口，因此在心中不斷喊話「加油！加油！」放慢腳步、多休息再上路，堅持到底。

今晚，博屋瑪國小將舉辦畢業晚會，部落廚房將料理前天孩子捕獲的山豬，供畢業會場賓客享用，也見證泰雅族孩子的豐碩成果；鍾欣秀感動，6年來，孩子的學習就像存錢筒，泰雅文化蘊含慢慢存進心裡。

台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，該隻山豬重達70多台斤。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，該隻山豬重達70多台斤。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，該隻山豬重達70多台斤。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，該隻山豬重達70多台斤。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，全族人都相當感動。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，全族人都相當感動。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，並在部落耆老帶領下處理山豬。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，並在部落耆老帶領下處理山豬。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，7名學生順利獵下山豬，族人相當興奮。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，並在部落耆老帶領下處理山豬。圖／博屋瑪國小提供
台中市和平區博屋瑪國小學生前晚首次獵到山豬，７名學生以竹竿輪流肩扛下山，並在部落耆老帶領下處理山豬。圖／博屋瑪國小提供

泰雅族 露營區

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