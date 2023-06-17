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炒股2個月賺4千萬假的 股海老手險翻車失金410萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

假投資真詐騙！台中市湯姓女退休族透過臉書加入LINE投資群組，有「投顧老師」代為炒股收取手續費，短短2個月誆稱獲利4410萬元，要求湯女先交10%手續服務費410萬元才會出金，幸好警方昨埋伏逮到車手，詢後依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦。

湯女表示，她有在進出股市玩股票，2個月前後透過臉書加入LINE投資群組，群組內有一名自稱是「投顧老師」標榜選股精確，她比對股市交易狀況，對方買股有一套，於是請對方代為炒股。

湯女說明，日前老師提醒她已經到高點，可以獲利了結，要求她先付410萬元才能出金，也和老師約好在大里一家餐廳面交410萬元，但她老覺得怪怪的，還好朋友提醒她，才2個月就獲利4000多萬元可能其中有詐，於是電話報警求助。

霧峰警分局內新所副所長林尚融說，警方接獲湯女報案指稱，懷疑自己誤入投資詐騙群組，員警獲報到場，為湯女分析這是詐騙集團常見的假投資真詐騙手法，以及案例等，湯女才驚覺遭詐騙。

林尚融指出，警方為了能抓到詐騙集團成員，請湯女配合警方到交款的餐廳，他和員警假扮為餐廳顧客，待車手出現，順利逮捕20多歲的王姓男子，並起獲作案手機1支及證物。

霧峰分局長陳祥麟表示，近來假投資詐欺案件比率升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的劵商或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。

霧峰警分局昨假扮餐廳顧客，順利逮捕詐騙集團王姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝
霧峰警分局昨假扮餐廳顧客，順利逮捕詐騙集團王姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 餐廳 詐欺

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