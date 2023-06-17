賭債高築 中山大學職員影印假禮券換走真禮券
國立中山大學人事室職員楊姓男子負責保管學校採購的生日禮券，趁機把價值百餘萬元的禮券，上網以9折賣出，後來校方查核禮券，他竟以彩色影印方式，偽造出900張假禮券放回保箱險供查，但因假禮券紙質粗糙仍被識破。高雄地方法院依業務侵占、偽造有價證券罪，判4年徒刑。
高雄地檢署本以貪汙治罪條例、偽造有價證券罪起訴楊，不過，合議庭認為，中山大學採購的禮券，是作為校員工生日禮，屬於員工福利，不屬於人民仰賴國家提供給付照料義務的國家責任，不符合公共事務要求，改以業務侵占罪判刑。
判決指出，中山大學自2017年起，每年以公開招標方式採購校方發給員工的生日賀禮，2019年楊到職後，負責經辦這項業務，他見有機可乘，2020年6月，擅自拿走人事室保險箱內230張面額1000元的家樂福禮券，以9折金額賣給網友。
2020年11月，楊怕學校查核出禮券數量，竟在辦公室以彩色影印方式，偽造900張假禮券，把100張真禮券放辦公室，其餘984張真禮券帶回家占為己有，並在當月再以900張共81萬元，分批賣給同1名網友。
後來學校查核發覺禮券短少，與他他家拿回僅剩的84張禮券，又發覺保險箱內900張禮券紙質有異，清點禮券張數並核對票號，才發現900張禮券竟是偽造的。楊說出因賭博欠債，父母為此還去買270張禮券，盼能和學校和解。
合議庭認為，楊正值青壯，具有工作能力，沉迷賭博，導致債台高築，鋌而走險，利用業務上保管禮券的機會，侵占1214張禮券侵占入己，並偽造900張禮券移花接木，企圖魚目混珠，未與中山大學達成和解或取得原諒，實有可議，判4年徒刑。全案可上訴。
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