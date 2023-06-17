快訊

布林肯訪問前各有盤算 美積極出擊 北京玩心理戰

黃健瑋遭爆趁機性交 妻首發聲：早知尪「情史豐富」！

台鐵票價合理化！交通部漲11％到27％ 台北高雄單程近千元

賭債高築 中山大學職員影印假禮券換走真禮券

聯合報／ 記者林保光／即時報導

國立中山大學人事室職員楊姓男子負責保管學校採購的生日禮券，趁機把價值百餘萬元的禮券，上網以9折賣出，後來校方查核禮券，他竟以彩色影印方式，偽造出900張假禮券放回保箱險供查，但因假禮券紙質粗糙仍被識破。高雄地方法院依業務侵占、偽造有價證券罪，判4年徒刑。

高雄地檢署本以貪汙治罪條例、偽造有價證券罪起訴楊，不過，合議庭認為，中山大學採購的禮券，是作為校員工生日禮，屬於員工福利，不屬於人民仰賴國家提供給付照料義務的國家責任，不符合公共事務要求，改以業務侵占罪判刑。

判決指出，中山大學自2017年起，每年以公開招標方式採購校方發給員工的生日賀禮，2019年楊到職後，負責經辦這項業務，他見有機可乘，2020年6月，擅自拿走人事室保險箱內230張面額1000元的家樂福禮券，以9折金額賣給網友。

2020年11月，楊怕學校查核出禮券數量，竟在辦公室以彩色影印方式，偽造900張假禮券，把100張真禮券放辦公室，其餘984張真禮券帶回家占為己有，並在當月再以900張共81萬元，分批賣給同1名網友。

後來學校查核發覺禮券短少，與他他家拿回僅剩的84張禮券，又發覺保險箱內900張禮券紙質有異，清點禮券張數並核對票號，才發現900張禮券竟是偽造的。楊說出因賭博欠債，父母為此還去買270張禮券，盼能和學校和解。

合議庭認為，楊正值青壯，具有工作能力，沉迷賭博，導致債台高築，鋌而走險，利用業務上保管禮券的機會，侵占1214張禮券侵占入己，並偽造900張禮券移花接木，企圖魚目混珠，未與中山大學達成和解或取得原諒，實有可議，判4年徒刑。全案可上訴。

中山大學楊姓職員偷賣學生員工生日禮券被判刑。圖／聯合報系資料照片
中山大學楊姓職員偷賣學生員工生日禮券被判刑。圖／聯合報系資料照片

禮券 侵占 中山大學

延伸閱讀

中山大學EMBA推智富的人生新書 集合16位企業家故事作為畢業獻禮

中山大學開發省力自動種植機 農友不必再彎腰種水蓮

提升效率 中山大學打造水蓮種植、農噴電動機具

看過無眼魚嗎？ 中山大學研究獲國際期刊Science報導

相關新聞

「大巨蛋案」趙藤雄一審判7年 高院裁定延長出境出海防逃亡

台北市財政局前局長李述德、遠雄企業團實際負責人趙藤雄等6人被控違反證券交易法而遭限制出境出海，因限制期間將屆，台灣高等法...

基隆停車格實施智慧扣車追交通罰款 扣3車成功追回56萬

為加強欠繳交通罰鍰等案件執行以落實交通正義，行政執行署宜蘭分署在基隆區首次推出智慧扣車，近日成功查扣3輛停在停車格的欠款...

獨／9歲泰雅小獵人捕獲山豬 族人感動祖靈停雨賜福

前天深夜，台中市和平區博屋瑪國小親師生深入獵場展開畢業狩獵季，年僅9歲的吳子茗Kenu、李睿晟Pengan發現山豬蹤跡，...

炒股2個月賺4千萬假的 股海老手險翻車失金410萬

假投資真詐騙！台中市湯姓女退休族透過臉書加入LINE投資群組，有「投顧老師」代為炒股收取手續費，短短2個月誆稱獲利441...

賭債高築 中山大學職員影印假禮券換走真禮券

國立中山大學人事室職員楊姓男子負責保管學校採購的生日禮券，趁機把價值百餘萬元的禮券，上網以9折賣出，後來校方查核禮券，他...

警察陪他回家餵失智母吃飯 竟滾出子彈還有槍...孝子慘了

彰化陳姓男子藏有制式金牛座手槍30多年，後因涉案被警方通知說明，他請求先回家餵失智的老母吃飯，警員陪同下驚見陳母房內地板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦