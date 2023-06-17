警察陪他回家餵失智母吃飯 竟滾出子彈還有槍...孝子慘了

彰化陳姓男子藏有制式金牛座手槍30多年，後因涉案被警方通知說明，他請求先回家餵失智的老母吃飯，警員陪同下驚見陳母房內地板有3顆子彈，質問下陳才自首交出手槍，一審依槍砲罪判他4年，二審考量檢方未就陳構成累犯部分說明，撤銷改判他3年6月，仍可上訴。

檢警調查，陳男1984年間以45萬元向朋友買來1把巴西TAURUS廠PT92AF型的制式金牛座手槍、69顆子彈，直到2021年7月22日因涉及傷害案件被通知到案，陳請求警方先讓他回彰化鹿港老家餵食失智老母吃飯。

彰化警方當天早上10點陪同陳回家，卻在一旁等待時驚見陳母房間地上有3顆子彈，陳見無法隱瞞就主動坦承還有1把制式手槍、其他子彈，經自首接受裁判。

彰化地院一審查，當時陳回家餵母親時，警方發現地上有3顆子彈，就問陳為何有這樣的物品，陳表示「可以好好商量」，警方再問「母的呢？（即槍枝在哪）」，陳先是說沒別的東西，只有「糖果（即子彈）」，後經警方翻找發現子彈，再問「母的呢？」「有子就一定有母的」。

陳最後才說「那別人寄放的」、「我自首」並帶警方到客廳取出槍枝、子彈；法院認為，陳男就前部分子彈是被警方發現不符合自首，但之後面對警方質問供出槍枝位置，構成對持有制式手槍罪自首；另2020年犯公共危險罪被判刑，構成累犯應加重其刑。

彰院審酌，陳持有手槍30多年、子彈數10顆，對社會造成潛在危險，且是被發現子彈後，有所推託才供出手槍，雖構成自首但減刑幅度不宜過大，依持有制式手槍罪判他4年，併科罰金15萬元，陳男不服上訴。