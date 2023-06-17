不滿駕駛逼車按喇叭嚇哭6歲小孫子 阿公攔車理論吃上1萬2罰單

一名老翁去年騎機車載6歲孫子，不滿有汽車駕駛逼車、按喇叭嚇哭孫子，他當街攔車理論爭執，事後被警方裁罰1萬2000元，他提行政訴訟喊冤，一審判他敗訴，案件上訴，台北高等法院裁定他敗訴確定。

這名男子去年7年18日下午近5時於新北市林口區騎機車時，不滿有汽車駕駛逼車、按喇叭嚇哭6歲孫子，他隨即超車、切入車輛前方，停車阻止汽車行駛，並和駕駛理論爭執；警方認為阿公並非遇到突發狀況，就在車道中暫停，明顯違規，開單舉發，裁罰1萬2000元罰鍰，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

他不服處分，提行政訴訟救濟，主張他被裁罰1萬2000元，罰責太重，指他是因突發事件，對方按喇叭、逼車嚇哭6歲小孫子，「我才攔下對方的汽車，叫他車子不能這樣開」，已經影響到他的行車安全，更做了對幼小孩童最不好的示範。

男子指出，指出，他苦於女兒憂鬱症復發，又要照顧3個孫子，加上上個月丈母娘過世，累得老年生活經濟困苦，身心俱疲，特別請求法官大人憐憫，「老人辛苦，重新裁罰」，十分感恩。

新北地方法院一審認為，阿公雖主張是被對方按喇叭、逼車嚇哭孫子，才將對方汽車攔下，姑不論對方是否按喇叭、逼車，但他加速超車、切入車輛前方、臨時停車在車道上阻擋車輛前行，此時他並未受到任何緊急危難，只因行車糾紛就臨停在路上，不但造成用路人危險，也有害於交通秩序，判阿公敗訴。

老翁上訴認為，他攔車的行為經檢察官處分不起訴，且本案只有他一個人受罰，執勤警員明顯處理不公，懇請法官重審。