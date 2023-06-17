搜索扣押律師被告秘密資料 部分違憲

憲法法庭審理會台字第11067號聲請人理律法律事務所宣示判決。圖／聯合報系資料照 理律法律事務所十二年前被檢調搜索、扣押文件和電子郵件，認為刑事訴訟法有關搜索、扣押規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭認為，刑事訴訟法未將律師或辯護人與被告、犯罪嫌疑人、潛在犯罪嫌疑人間秘密自由溝通「而生」之文件資料，排除在搜索、扣押外，牴觸憲法保障的律師工作權、被告訴訟權，昨判決此部分違憲。

相關機關應在二年內修法，修法完成前，法官、檢察官等辦理搜索、扣押事務，依循本號判決意旨。

不過，檢察機關聲請搜索律師事務所部分，憲法法庭認為，法官對搜索扣押的裁定及執行設有監督救濟機制，符合保障人民居住自由、律師工作權等法律正當程序，判決合憲。

本案源於士林地檢署偵辦一起證券交易法案，二○一一年五月廿六日法院核發搜索票，准許調查局台北市調查處於當月卅日搜索理律法律事務所新竹分所，扣押相關物品。

調查局搜索時檢視、扣押與聲請搜索案由無關的其他委任資料、律師和委任人往來郵件，理律認為刑事訴訟法第一二二條第二項、第一三三條第一項規定，侵害被告與律師間的秘密溝通豁免權，破壞辯護制度設立的精神和目的，讓當事人對律師陳述、揭露的內容，成為對自身不利的證據，侵害「被告不自證己罪」原則，將使其他當事人喪失對律師的信任，危害刑事辯護制度。

憲法法庭認為，律師與委任人之間秘密自由溝通的權利，除了面對面的對話及書信、電子傳遞等方式外，應包括律師因此而製作的文件資料，這屬於律師與委任人間特殊信賴關係的核心內容，以避免冤抑。

憲法法庭書記廳長許辰舟指出，本判決再確立有權拒絕扣押辯護人與被告因秘密自由溝通而生的文件，並擴及律師與「潛在犯罪嫌疑人」之間。

理律表示，很榮幸為所有律師爭取到此一影響深遠的判決，讓我國人權保障再往前跨了一大步。