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高市議員黃明太捲炒股案 200萬交保

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻林保光／高雄報導

高雄市民進黨議員黃明太疑涉入炒股案遭搜索。圖／取自高市議會網站
高雄市民進黨議員黃明太疑涉入炒股案遭搜索。圖／取自高市議會網站
民進黨高雄市議員黃明太捲炒股案，檢調查出黃利用親友帳戶異常下單，並以不同券商帳戶高價委託、假掛單，從中提高股價及成交量，涉操控該公司股價，檢調前天搜索，並約談黃及其家人共8人，訊後認黃涉違反證券交易法中的炒作股價罪，諭令200萬交保候傳，餘被告請回。

黃明太昨對外表示，這次遭調查有點莫名其妙，每次罵完人就出事，時機非常巧合，不免有政治聯想，希望檢調盡快查清楚。

今年5月間橋頭地檢署接獲調查局台北市調處情資指出，黃明太為拉抬某家股份有限公司的股價，並製造交易活絡假象，2019年至2020年間，利用親人及友人帳戶，以盤前、盤中異常下單，及利用不同券商帳戶高價委託、假掛單方式，以達提高股價及成交量目的，涉操控上開公司股價之嫌。

檢調前天搜索該家公司及黃等相關人等7個處所，同步傳喚黃明太等8人與1名證人。檢方訊問後認黃涉違反證券交易法炒作股價罪，惟無羈押必要，諭知200萬交保候傳，其餘被告請回。

黃明太以環保科技業發跡，成立永紘營造、平和環保科技、和勤精機等10多家公司，其中兩家是上市公司。2018年黃從商界轉戰政壇，擔任議員後卸除負責人職務。黃過去曾發生炒股爭議，去年獲不起訴處分，事隔不到1年，又遭檢調搜索約談，獲交保後，他強調，若有犯罪他擔，沒有就還他清白，「此次是他個人事情，無關任何公司」。

券商 議員

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