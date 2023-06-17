國軍醫院涉貪延燒 又一醫師收賄收押

國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖被依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌收押。圖／截自國軍台中總醫院 國軍台中總醫院骨科主任林建中涉貪2月家中被搜出2300萬現金遭收押，台中地檢署追查發現同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月將他聲押獲准；檢方再提訊同廠商，發現三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟同樣收賄，近日依貪汙罪聲押獲准，這是國軍醫院第3位遭收押醫師。

台中地檢署指出，全案繼2月、5月前後搜索國軍台中總醫院，將骨科主任林建中、醫療部主任賴金湖聲押獲准後，6月12日再發動第三波搜索。

檢方查出，醫療廠商信興豐公司陳姓、林姓人員先前辦理「數位型C臂移動式X光機」採購標案中，以標案約10%金額，向三軍總醫院基隆分院的骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟行賄。

檢廉日前持搜索票赴三軍總醫院基隆分院、涉案人住居及辦公地6處搜索，提訊在押被告約談證人共11人。

檢方在郭俊麟家中查扣現金164萬1320元，郭也同時繳回不明來源財產共474萬9000元，另查扣相關手機、筆電、信封袋等證物。

檢方訊後依違背職務行收賄等罪聲押郭俊麟、林姓廠商獲准，不排除有其他醫師涉案，持續擴大偵辦。