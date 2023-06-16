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台韓司法互助 台人行竊返還贓款100萬

中央社／ 台北16日電

法務部今天說，林姓被告4年前在南韓竊取韓元4510萬多元，折合約新台幣100萬多元，經國際及兩岸法律司協調，南韓法務部代表來台領回贓款，也是台韓近年來跨境返還贓款首例。

法務部發布新聞稿指出，台灣籍林姓被告於108年間於南韓侵入1名南韓籍年邁被害人住處，竊取被害人置放屋內的韓元現金，隨即攜帶款項搭機返回台灣，被台灣警方查獲並查扣贓款，全案經新北地檢署偵查終結。

法務部指出，台韓雙方均重視此案，由國際及兩岸法律司向南韓法務部請求司法互助，南韓法務部則向台灣請求返還贓款，並經由法務部調查局國際事務處、新北地檢署多次聯繫、協調，完成繁瑣的跨境取證工作。

法務部表示，南韓法務部指派國際刑事課檢察事務官、承辦搜查官，於昨天前往新北地檢署為該國被害人領取犯罪不法所得共計約韓元4510萬9000元，折合約新台幣100萬多元，並由南韓法務部攜返南韓還給被害人。

法務部表示，這起案例為台韓近年來第1件跨境返還贓款的成功案例，近年來台韓司法互助頻繁，合作腳步穩健，代表台韓司法互助又更上層樓。

法務部 贓款 南韓

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