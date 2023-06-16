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國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

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國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國軍台中總醫院骨科主任林建中涉貪2月家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署追查發現同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月將他聲押獲准；檢方再提訊同廠商，發現三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟同樣收賄，依貪汙罪嫌聲押獲准，已是國軍醫院第3位遭收押醫師。

台中地檢署指出，全案指派檢察官馬鴻驊指揮偵辦，繼2月、5月前後搜索國軍台中總醫院，將骨科主任林建中、醫療部主任賴金湖聲押獲准後，經擴大偵辦於6月12日再發動第三波搜索。

檢方查出，醫療廠商信興豐公司陳姓、林姓人員先前涉嫌在辦理「數位型C臂移動式X光機」採購標案中，並以標約10%的金額，向三軍總醫院基隆分院之骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟行賄。

檢察官6月12日指揮中檢重案支援中心檢察事務官、廉政署中部地區調查組，持搜索票赴三軍總醫院基隆分院、涉案人住居所及辦公地6處搜索，提訊被告、證人共11人。

檢方並在郭俊麟家中查扣現金164萬1320元，且郭也同時自動繳回來源不明財產共474萬9000元，另查扣相關手機、筆電、信封袋等證物。

檢方複訊後依違背職務交付賄賂、違反商業會計法，將郭俊麟、林姓廠商向法院聲押獲准，同時也不排除尚有其他醫師涉案，將持續擴大偵辦。

三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟涉貪遭收押。圖／截自三軍總醫院基隆分院官網
三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟涉貪遭收押。圖／截自三軍總醫院基隆分院官網
國軍台中總醫院醫師日前涉貪遭收押，檢方再提訊同廠商，發現三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟同樣收賄。圖／截自國軍台中總醫院
國軍台中總醫院醫師日前涉貪遭收押，檢方再提訊同廠商，發現三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟同樣收賄。圖／截自國軍台中總醫院

主任 醫師 貪汙 廉政署 收賄

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