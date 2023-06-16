快訊

有種愛叫金宇彬❤申敏兒！「情侶視角曬恩愛」交往9年依然熱戀

德童話景點「新天鵝堡」傳性騷命案！兩女遇狼還被推落山谷1死1傷

迪士尼撤台蝴蝶效應 新聞台爭奪衛視電影台黃金頻位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是自己慣用的保險套！人夫揭穿妻子帶小王回家嘿咻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中范姓人妻背著先生上網約林姓小王發生性行為，結果范的先生回家驚見床上有個已拆封的保險套，且不是自己和老婆常用的品牌，當下質問妻子就坦承出軌，范夫氣炸2天後就離婚，再對妻子、林男求償100萬元，法院審酌雙方收入、侵害程度，判范女、林男應給付范夫10萬元，可上訴。

范夫主張，和妻子結婚4年多有1個小孩，並一起在租屋處經營美容事業，未料自己去年9月28日回家時驚覺美容床上放著1個已經拆封，而且不是自己和妻子所使用品牌的杜雷斯保險套包裝，當場質問老婆對方就坦承上交友網站認識林男，包括被抓到那天及之前至少和林發生性行為2次。

范夫控訴，妻子和林男逾越正常男女社交行為，而且家中還擺有他們的結婚照、家庭照片，妻子仍帶林男回去性交，自己隨即在2天後就和老婆離婚，認為妻子、林男行為重創他身心，造成心中煎熬、遭背叛心裡狀態，還得獨自扶養小孩，對2人求償100萬元。

對此，范女雖坦承和林男發生2次性行為，但被抓包後就誠心和老公道歉，也接受離婚條件，並選擇不爭取小孩監護權以換取先生原諒後離開，希望能盡早放下弭平傷痛；林男也不爭執，但認為范夫求償金額過高。

法院根據雙方證詞，大樓監視器畫面、現場照片、LINE對話紀錄及離婚證明等，認定范夫求償主張為真實、求償有依據。

法院審酌，范女、林男性交，破壞范夫家庭生活圓滿，侵害他配偶權造成精神痛苦，但考量雙方職業收入、學經歷及侵害程度等，綜合考量後認為精神撫慰金以10萬元為適當，判處范女、林男應給付范的先生10萬元。

范女的先生回家驚見已拆封保險套，還不是自己和妻子常用的品牌，揭穿老婆外遇。示意圖／ingimage
范女的先生回家驚見已拆封保險套，還不是自己和妻子常用的品牌，揭穿老婆外遇。示意圖／ingimage

離婚 保險套 老婆

延伸閱讀

小賴跟人夫進房一動作…狂喘氣 正宮女星開嗆了

人妻翻保險套驚見丈夫外遇 給機會卻換他當面咆哮拉扯後牽小三離開

南市府大官被控曖昧人妻 黃偉哲：請議員提供資料查辦

跟岳母借車找小三車震 完事保險套亂塞椅背被抓包

相關新聞

「台版特斯拉」董座沈瑋掏空4.8億 繳7000萬保證金得出國12天

曾發表首款電動概念車「Thunder Power」喊話成為「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋，因投資研發嚴重虧損，以非常...

90公斤保母悶壓男嬰致死 她的同事也有疏失判關1年半定讞

時任內湖托嬰中心保母廖筱萍4年前悶壓11個月大李姓男嬰18分鐘致死，判刑3年半定讞；同班與廖女共同照顧嬰幼兒的保母...

不是自己慣用的保險套！人夫揭穿妻子帶小王回家嘿咻

台中范姓人妻背著先生上網約林姓小王發生性行為，結果范的先生回家驚見床上有個已拆封的保險套，且不是自己和老婆常用的品牌，當...

高雄父母訓打小孩成傷、朋友也加入 3人都有罪

蔡姓女子與丈夫因念小學的兒子偷錢，又發覺兒子改聯絡簿，拿藤條鞭打兒子，後來社工見男童身上有不少傷痕，得知連蔡女的朋友也加...

影／彰化警破獲德州撲克職業賭場 2國立大學生當荷官賺時薪

彰化市一家打著「德州撲克協會」名義，表面招攬會員來從事撲克牌競技活動，實際是利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利，彰化縣...

房東被當小偷？他撂人侵門踏戶強索「遮羞費」100萬

台中楊姓男子聽聞友人懷疑劉姓房東偷他財物，撂來6人侵門踏戶假借談判逼劉簽立100萬元本票當「遮羞費」，連一旁拿手機側錄的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦