不是自己慣用的保險套！人夫揭穿妻子帶小王回家嘿咻

台中范姓人妻背著先生上網約林姓小王發生性行為，結果范的先生回家驚見床上有個已拆封的保險套，且不是自己和老婆常用的品牌，當下質問妻子就坦承出軌，范夫氣炸2天後就離婚，再對妻子、林男求償100萬元，法院審酌雙方收入、侵害程度，判范女、林男應給付范夫10萬元，可上訴。

范夫主張，和妻子結婚4年多有1個小孩，並一起在租屋處經營美容事業，未料自己去年9月28日回家時驚覺美容床上放著1個已經拆封，而且不是自己和妻子所使用品牌的杜雷斯保險套包裝，當場質問老婆對方就坦承上交友網站認識林男，包括被抓到那天及之前至少和林發生性行為2次。

范夫控訴，妻子和林男逾越正常男女社交行為，而且家中還擺有他們的結婚照、家庭照片，妻子仍帶林男回去性交，自己隨即在2天後就和老婆離婚，認為妻子、林男行為重創他身心，造成心中煎熬、遭背叛心裡狀態，還得獨自扶養小孩，對2人求償100萬元。

對此，范女雖坦承和林男發生2次性行為，但被抓包後就誠心和老公道歉，也接受離婚條件，並選擇不爭取小孩監護權以換取先生原諒後離開，希望能盡早放下弭平傷痛；林男也不爭執，但認為范夫求償金額過高。

法院根據雙方證詞，大樓監視器畫面、現場照片、LINE對話紀錄及離婚證明等，認定范夫求償主張為真實、求償有依據。