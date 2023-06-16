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高雄父母訓打小孩成傷、朋友也加入 3人都有罪
蔡姓女子與丈夫因念小學的兒子偷錢，又發覺兒子改聯絡簿，拿藤條鞭打兒子，後來社工見男童身上有不少傷痕，得知連蔡女的朋友也加入訓打男童成傷，移請法辦。高雄地方法院將男童父母及李女3人，依故意對兒童共同傷害罪判刑。
判決指出，蔡姓女子因兒子屢次偷錢又竄改家庭聯絡簿，2021年4月在住處，拿藤條抽打男童，致男童背部、臀部、雙腿有不少抽打傷痕，事隔2天，男童父親回家，得悉孩子又偷錢，竟氣專踹兒子，致兒子臉部受傷。
男童就醫後，高雄市社會局得知男童疑遭暴力相向，介入了解，發現蔡女拿藤條打兒子，連她的朋友李姓女子也加入訓打男童，移請檢方偵辦。
案經高雄地方法院簡易判決，法官認為，男童父母都是智識成熟的成年人，遇子女行為問題，應理性尋求改善之道，但3人卻以暴力方式懲戒，致男童受傷，實有不當，李女不具備父母管教地位，卻仍與男童母親用暴力方式懲戒男童，3人涉成年人故意對兒童共同傷害罪。法官判決，男童母親拘役50天、父親拘役40天、李女3月徒刑，另宣告各緩刑2年。
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