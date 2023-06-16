快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

im.B詐欺案 扣案144支紅酒260萬拍定

中央社／ 台北16日電

法務部行政執行署士林分署今天表示，為澈底剝奪犯罪所得，將不法所得發還被害人，受台北地檢署囑託，變價拍賣im.B詐欺案紅酒144支，以總價新台幣260萬9700元全數拍定。

士林分署發布新聞稿指出，為澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，持續與台北地檢署密切合作，加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」。

新聞稿指出，查扣變價的紅酒有2款，其中1款為2010年份Chateau Pavie法國帕維堡紅酒39支；另款為1994、2009-2015及2017等不同年份Opus One美國第一樂章紅酒105支，合計144支。

士林分署表示，上午首波拍賣會有55組買家競標，經過輪番加碼261次激烈競價，以溢價94萬餘元，總價260萬9700元全數拍定售出，拍賣價金將交由北檢保管，以保全未來沒收與求償。

士林分署為讓民眾踴躍參與第2波拍賣會，訂於20日下午3時在士林分署先舉辦「愛馬仕、LV精品及藝術品」鑑賞會；26日下午3時至4時30分辦理第2波拍賣會，預計拍賣標的有威士忌、白蘭地等高級洋酒，以及知名藝術家雕塑系列、LV與愛馬仕精品等。

紅酒 拍賣會

延伸閱讀

第6人！檢調擴大查辦im.B詐欺案 「大帳房」羈押禁見

綁架嘉義富商得手3千萬 4綁匪更一審最重判10年半

立委快氣炸！陳琬惠批金管會放水im.B 還與主嫌喝紅酒

五億男墜樓解剖報告出爐後 台中地檢今早再傳賴母出庭

相關新聞

「台版特斯拉」董座沈瑋掏空4.8億 繳7000萬保證金得出國12天

曾發表首款電動概念車「Thunder Power」喊話成為「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋，因投資研發嚴重虧損，以非常...

民進黨高市議員黃明太捲炒股案 檢方諭令200萬交保

民進黨高雄市議員黃明太涉炒股案，檢調昨執行搜索，約談黃及其家人共8人，檢調查出黃利用親友帳戶於盤前、盤中異常下單，並利用...

不是自己慣用的保險套！人夫揭穿妻子帶小王回家嘿咻

台中范姓人妻背著先生上網約林姓小王發生性行為，結果范的先生回家驚見床上有個已拆封的保險套，且不是自己和老婆常用的品牌，當...

高雄父母訓打小孩成傷、朋友也加入 3人都有罪

蔡姓女子與丈夫因念小學的兒子偷錢，又發覺兒子改聯絡簿，拿藤條鞭打兒子，後來社工見男童身上有不少傷痕，得知連蔡女的朋友也加...

影／彰化警破獲德州撲克職業賭場 2國立大學生當荷官賺時薪

彰化市一家打著「德州撲克協會」名義，表面招攬會員來從事撲克牌競技活動，實際是利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利，彰化縣...

房東被當小偷？他撂人侵門踏戶強索「遮羞費」100萬

台中楊姓男子聽聞友人懷疑劉姓房東偷他財物，撂來6人侵門踏戶假借談判逼劉簽立100萬元本票當「遮羞費」，連一旁拿手機側錄的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦