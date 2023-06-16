im.B詐欺案 扣案144支紅酒260萬拍定

法務部行政執行署士林分署今天表示，為澈底剝奪犯罪所得，將不法所得發還被害人，受台北地檢署囑託，變價拍賣im.B詐欺案紅酒144支，以總價新台幣260萬9700元全數拍定。

士林分署發布新聞稿指出，為澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，持續與台北地檢署密切合作，加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」。

新聞稿指出，查扣變價的紅酒有2款，其中1款為2010年份Chateau Pavie法國帕維堡紅酒39支；另款為1994、2009-2015及2017等不同年份Opus One美國第一樂章紅酒105支，合計144支。

士林分署表示，上午首波拍賣會有55組買家競標，經過輪番加碼261次激烈競價，以溢價94萬餘元，總價260萬9700元全數拍定售出，拍賣價金將交由北檢保管，以保全未來沒收與求償。

士林分署為讓民眾踴躍參與第2波拍賣會，訂於20日下午3時在士林分署先舉辦「愛馬仕、LV精品及藝術品」鑑賞會；26日下午3時至4時30分辦理第2波拍賣會，預計拍賣標的有威士忌、白蘭地等高級洋酒，以及知名藝術家雕塑系列、LV與愛馬仕精品等。