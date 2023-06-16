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影／彰化警破獲德州撲克職業賭場 2國立大學生當荷官賺時薪

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市一家打著「德州撲克協會」名義，表面招攬會員來從事撲克牌競技活動，實際是利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利，彰化縣警察局刑大接獲檢舉，本月9日動用大批警力，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，警方清查發現3名打工的荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，一名女荷官則長相及身材姣好。

縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，警方蒐證發現，「德州撲克協會」經營職業賭場約1年， 利用臉書社群、 IG 及 LINE 群組，公告各類賽事時間藉以招攬不特定人士參與競賽，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來牟取不法利益，賭客每場賽事最低消費需兌換籌碼300至1000 元不等費用，場主以變相抽取總參賽費用25％至30％不等金額的管理費來抽頭營利。

警方是在本月9日持搜索票，動員大批警力，荷槍實彈前往搜索，當場查獲鍾姓管理人、會計及荷官共6名，現場參與賭博的賭客有14人，查扣賭資5萬900元、籌碼8486個、賭具、報表及帳冊等相關證物，估計營業一年以來，每個月抽頭金上百萬元，詢後依涉嫌違反刑法賭博罪移送彰化地檢察署偵辦。

警方清點相關涉案人員身分時，發現4名荷官中，其中2名年約20歲的男荷官，都還是某知名國立大學的在校生，他們是以時薪方式計薪，打工賺錢，另名20多歲的女荷官則綁辮子頭，身材相當好，十分吸睛。

警方指出，被查獲的賭場人員，包括打工的荷官在內，均觸犯賭博罪嫌，呼籲學生打工要慎選，以免觸法。

彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方查獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，查扣賭資5萬元及籌碼8486個。圖／警方提供
彰化警方查獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，查扣賭資5萬元及籌碼8486個。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元，4名荷官中，2名男荷官竟是國立大學在學學生，還一名女荷官長相及身材姣好。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元。圖／警方提供
彰化警方破獲利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭營利案，當場查獲賭場人員及賭客共20人，查扣賭資5萬元。圖／警方提供

賭場 打工 德州

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