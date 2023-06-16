寶成副總涉性騷 律師北檢代按鈴申告：遭離職同事惡整

台灣「＃MeToo」風暴燒進國際知名鞋廠！台中市議員林祈烽今踢爆知名上市公司寶成集團副總羊曉東涉嫌性騷3女。對此，羊曉東委任律師已到北檢按鈴申告，並表示「遭離職同仁惡整」，寶成集團也對外回應，會依法做出適當的處理。

寶成集團表示，公司在周一時收到議員代傳達的申訴，已經在周二立即成立「性平委員會」，並展開相關調查工作。會依法由性平委員會進行調查，並做出適當的處理。

林祈烽今開記者會表示，受害的3名女子向他投訴時，羊曉東竟還派人偷偷潛入議會中，側錄、偷拍受害女子，當場被人逮個正著，事後報警移送法辦，檢方裁定5萬元交保並限制住居。羊曉東行為讓受害者心生畏懼，並造成性騷擾後的二次傷害。