90公斤保母悶壓男嬰致死 她的同事也有疏失判關1年半定讞

時任內湖托嬰中心保母廖筱萍4年前悶壓11個月大李姓男嬰18分鐘致死，判刑3年半定讞；同班與廖女共同照顧嬰幼兒的保母蘇昭伶被認定也有責任，最高法院依過失致死罪判刑1年6月定讞。

至於時任托嬰中心負責人黃祥官一、二審皆獲無罪判決，主任徐育質一審判刑1年10月，二審改判無罪，檢方未上訴第三審，兩人均無罪確定。

廖筱萍2019年4月1日下午1時許讓男嬰趴睡，再以身體壓制、雙手環抱頭部，時間約18分鐘；事後，她起身照顧其他嬰幼兒，未注意讓男嬰保持呼吸暢通，害男嬰窒息身亡，廖女最終被法院認定犯過失致死罪，判刑3年6月定讞。

法院認為，蘇昭伶當時是和廖筱萍一同照護同班嬰幼兒的保母，眼見廖女壓制男嬰、保持趴睡姿勢，卻沒有提醒、阻止廖女，也未適時上前查看、確認，避免男嬰呼吸受阻，直到廚工送餐才察覺有異，挽救不回男嬰生命。

蘇昭伶否認犯行，男嬰不是她負責照顧的，當天她忙著照顧自己負責的嬰幼兒，所以背對廖筱萍和男嬰，並沒有看到廖女怎麼哄男嬰入睡，她之前也有跟廖女說過不要這樣，也有跟徐育質反應過。

法院指出，蘇昭伶和廖筱萍是同班保母，2人應「共同」照顧男嬰在內的7名幼兒，即便有約定誰照顧哪些幼兒，也應該對他方的幼兒負起協助照顧的責任，隨時注意動態、補對方不足之處，或適時提醒對方、確認幼兒狀況等。

法院認為，為了避免班內幼兒發生危險，不能以男嬰是誰照顧的為由卸責，且教室空間不大，保母可以輕易查見班內所有小孩的動態，但蘇昭伶怠於盡其義務、毫無作為，自案發當天下午12點59分至2點16分，逾1小時都沒有查看男嬰，應負過失致死責任。