宜蘭詐騙集團假檢警詐欺上億元 網銀匯款繞過行員

宜蘭李姓男子等人今年2月起，假裝檢警以亂槍打鳥的方式聯繫被害人，並請對方開通帳戶網銀網路匯款，繞過行員且無須經過車手，單是1名被害人就遭詐1418萬，總金流2億餘元。宜警追查掌握分位於宜蘭和桃園的機房、水房，日前攻入桃園機房，逮捕李男4人，查扣贓款、槍枝與大量彈藥，移請宜檢偵辦。

宜警指出，縣內1位有醫療背景的陳姓退休婦人今年2月間接到自稱警察的詐團通知，帳戶有遭冒用洗錢疑慮，幾日後自稱「黃檢察官」的人打來，請陳婦提供帳戶密碼，開通網路銀行後詐團陸續匯款10次到4個人頭帳戶，共匯出1418萬，再轉成虛擬貨幣。

陳婦越想越不對勁，某次與警察朋友吃飯時提及此事，經對方提醒驚覺受騙。宜警組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，3月間掌握詐團位於宜蘭冬山鄉機房的IP位址，詐團聽到風聲，轉移到桃園，專案小組繼續追查出位於桃園高級大廈內的機房，日前動員近40名警力埋伏。

警方趁胡姓男幹部出門拿外送，當場拿下並取得房卡，攻入大廈內，共逮捕20多歲的李男、胡男、蔡姓男子與鄭姓男子4名機房幹部，並在冬山鄉機房查獲土製長槍1把、非制式槍支3支、子彈50顆與贓款16萬餘元，此外還有詐團教戰手冊、人頭帳戶、作案手機與電腦等。

警方調查詐團人頭帳戶，發現30多筆金流，總額約2億餘元，懷疑4人背後還有幫派勢力，依違反組織犯罪條例、詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請宜檢偵辦，李男遭裁定收押禁見，其餘3人以2到6萬元交保。