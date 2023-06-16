快訊

寶成副總涉性騷！律師代按鈴申告：遭離職同事惡整

「魔獸條款」上路！ 球員變動賽前未公告可退票

MLB／大谷翔平22轟站上全壘打王 優質先發外帶本季第6勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭詐騙集團假檢警詐欺上億元 網銀匯款繞過行員

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭李姓男子等人今年2月起，假裝檢警以亂槍打鳥的方式聯繫被害人，並請對方開通帳戶網銀網路匯款，繞過行員且無須經過車手，單是1名被害人就遭詐1418萬，總金流2億餘元。宜警追查掌握分位於宜蘭和桃園的機房、水房，日前攻入桃園機房，逮捕李男4人，查扣贓款、槍枝與大量彈藥，移請宜檢偵辦。

宜警指出，縣內1位有醫療背景的陳姓退休婦人今年2月間接到自稱警察的詐團通知，帳戶有遭冒用洗錢疑慮，幾日後自稱「黃檢察官」的人打來，請陳婦提供帳戶密碼，開通網路銀行後詐團陸續匯款10次到4個人頭帳戶，共匯出1418萬，再轉成虛擬貨幣。

陳婦越想越不對勁，某次與警察朋友吃飯時提及此事，經對方提醒驚覺受騙。宜警組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，3月間掌握詐團位於宜蘭冬山鄉機房的IP位址，詐團聽到風聲，轉移到桃園，專案小組繼續追查出位於桃園高級大廈內的機房，日前動員近40名警力埋伏。

警方趁胡姓男幹部出門拿外送，當場拿下並取得房卡，攻入大廈內，共逮捕20多歲的李男、胡男、蔡姓男子與鄭姓男子4名機房幹部，並在冬山鄉機房查獲土製長槍1把、非制式槍支3支、子彈50顆與贓款16萬餘元，此外還有詐團教戰手冊、人頭帳戶、作案手機與電腦等。

警方調查詐團人頭帳戶，發現30多筆金流，總額約2億餘元，懷疑4人背後還有幫派勢力，依違反組織犯罪條例、詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請宜檢偵辦，李男遭裁定收押禁見，其餘3人以2到6萬元交保。

宜警刑大隊長鄭偉豪指出，網路銀行詐欺是新興手法，詐團教被害人以「房屋修繕」等理由向銀行申請開通網銀帳戶，再陸續匯款，既不需要車手，也能跳過行員詢問，警方會提醒金融機構今後也要注意申請開通網銀的民眾。

宜蘭詐團詐騙陳姓婦人1418萬元，警方在機房內搜索出16萬餘元贓款。記者陳敬丰／攝影
宜蘭詐團詐騙陳姓婦人1418萬元，警方在機房內搜索出16萬餘元贓款。記者陳敬丰／攝影
詐團機房內藏有槍支與子彈50顆，警方懷疑背後有幫派勢力。記者陳敬丰／攝影
詐團機房內藏有槍支與子彈50顆，警方懷疑背後有幫派勢力。記者陳敬丰／攝影
宜蘭李姓男子4人假冒檢警詐騙，使用網銀匯款再轉成虛擬貨幣到國外下車，金流達2億餘元。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭李姓男子4人假冒檢警詐騙，使用網銀匯款再轉成虛擬貨幣到國外下車，金流達2億餘元。圖／宜蘭縣警局提供
警方日前攻入詐團位於桃園高級大廈內的機房，逮捕李男4名機房幹部。圖／宜蘭縣警局提供
警方日前攻入詐團位於桃園高級大廈內的機房，逮捕李男4名機房幹部。圖／宜蘭縣警局提供
宜警刑大隊長鄭偉豪表示，詐團透過網銀匯款是新興方式，無須車手也能跳過行員詢問。記者陳敬丰／攝影
宜警刑大隊長鄭偉豪表示，詐團透過網銀匯款是新興方式，無須車手也能跳過行員詢問。記者陳敬丰／攝影
詐團機房內藏有槍支與子彈50顆，警方懷疑背後有幫派勢力。記者陳敬丰／攝影
詐團機房內藏有槍支與子彈50顆，警方懷疑背後有幫派勢力。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 車手

延伸閱讀

一人分飾兩角 苗栗桃園一路騙至新北 警阻詐逮2車手

17歲少年疑黑吃黑遭詐團打死 桃院裁定2嫌羈押禁見

高鐵延伸計畫為宜蘭添利多 這案蘭城「地王」最受注目

誆稱為興建教堂募捐 大馬警逮中國詐騙集團成員

相關新聞

寶成副總涉性騷 律師北檢代按鈴申告：遭離職同事惡整

台灣「＃MeToo」風暴燒進國際知名鞋廠！台中市議員林祈烽今踢爆知名上市公司寶成集團副總羊曉東涉嫌性騷3女。對此，羊曉東...

寶成副總涉性騷 盧秀燕火速處理：解聘市政顧問

台中市議員林祈烽指出，製鞋大王「寶成集團」總部設在台中，副總經理是台中市政府顧問，他問市長盧秀燕是否跟他吃過飯？關係密切...

90公斤保母悶壓男嬰致死 她的同事也有疏失判關1年半定讞

時任內湖托嬰中心保母廖筱萍4年前悶壓11個月大李姓男嬰18分鐘致死，判刑3年半定讞；同班與廖女共同照顧嬰幼兒的保母...

屏東男無照酒駕闖紅燈遭罰近20萬 還要親姐出面付罰款

屏東1名男子駕照被吊銷後，前年3月酒後開車，行經長治鄉繁華村一處路口時，因闖紅燈遭攔查，他拒絕酒測被開罰18萬，再加上無...

房東被當小偷？他撂人侵門踏戶強索「遮羞費」100萬

台中楊姓男子聽聞友人懷疑劉姓房東偷他財物，撂來6人侵門踏戶假借談判逼劉簽立100萬元本票當「遮羞費」，連一旁拿手機側錄的...

「大支」父親台南警局退休教官過世 正、副總統均到場致意

饒舌歌手「大支」曾冠榕的父親曾國清，曾任合併前台南市警局總教官，日前過世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，蔡英文總統、副總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦