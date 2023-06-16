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屏東男無照酒駕闖紅燈遭罰近20萬 還要親姐出面付罰款
屏東1名男子駕照被吊銷後，前年3月酒後開車，行經長治鄉繁華村一處路口時，因闖紅燈遭攔查，他拒絕酒測被開罰18萬，再加上無照闖紅燈罰單1萬1700元，但男子未依規繳納罰款，案件移送行政執行署屏東分署執行，男子家屬被告知，若再不繳納將依法扣押保額百萬元保單，家屬得知後，從北部南下代理男子辦理分期繳罰款。
屏東分署表示，起初受理後發現男子名下只有一部近30年的中古車，曾扣押他的郵局存款但戶頭裡並沒有錢，書記官再通知男子到分署報告財產狀況，但他未現身，執行人員親赴他家現場催繳，男子外出打零工不在家，也沒有發現他的車。
屏東分署經查詢，發現男子有投保保額百萬元的保險，每個月由其男子母親帳戶扣款代繳保費，書記官多次電話聯絡男子及其家屬，仍無法聯繫上他，執行人員向他母親表示再不繳納，保單可能會依法扣押，才由男子姐姐從北部南下代理他辦理分期，預計一年後繳清罰款。
屏東分署表示，保險公司收到扣押命令，就不能讓義務人領取保險給付、辦理保單借款或者變更受益人，若符合特定要件還可能遭終止保約，將保險公司應返還給義務人的解約金，用以充抵所滯欠的罰單。
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