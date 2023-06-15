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17歲少年疑黑吃黑遭詐團打死 桃院裁定2嫌羈押禁見
桃園一名林姓少年疑似替詐騙集團當車手又「黑吃黑」侵吞500萬元贓款，8日遭人強押到高雄毆打凌虐致死，棄置山區；桃園檢警朝殺人罪偵辦，初步鎖定10多人涉案，訊後認為吳姓、莊姓和鄭姓3名男子罪嫌重大，桃園地院聲請羈押禁見。桃園地院稍早裁定吳、莊2人羈押禁見，鄭男已2萬元交保。
據了解，林姓少年疑似替詐騙集團當車手頭，負責收集車手提領的贓款，日前本該上繳500萬元贓款，但上游許姓男子遲遲等待無下文，於是帶人從高雄北上桃園算帳。許男一行人除了押走少年，也帶走另外2名少年問話，後來查出另外2名少年不知情，在返回高雄的路上陸續放走2人。
檢警調查，林姓少年被押到高雄後，曾打電話回家籌錢贖身，但因為錢沒到位，遭許男等人毆打洩憤，終因頭部重傷、內出血嚴重死亡。
檢警起先朝擄人勒贖案偵辦，前天發現少年死亡後，改依殺人罪調查，連日帶回數人訊問；偵訊時，被檢警帶回調查的吳姓、莊姓和鄭姓3名男子否認犯行，分別變成自己不在場、不知情脫罪，結果被檢察官認定罪嫌重大聲押。
法院調查，吳、莊2人涉犯殺人重罪，雖否認涉案，但供詞與其他共犯都不攏，案發後有退群組、刪訊息等滅證行為，甚至藏匿於友人家中，足認有串證、逃亡之虞，因此准押。鄭男則無其他共犯指證參與毆打情事，因此裁定2萬元交保。
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