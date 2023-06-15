慈善活動協助發救濟品 彰化縣議員父子賄選罪不成立

彰化縣議員柯振杯和競選本屆伸港鄉長的兒子柯承翰，去年競選期間涉嫌在和美鎮某慈善社團發放物資時，協助發放衛生紙等物資及每戶500元救濟金，事後被以假借參與公益活動「硬過渡」為選舉造勢，被依違反選罷法提起公訴。彰化地方法院認為柯振杯父子從事正常選前活動，與投票行賄罪的要件有別，判決不構成賄選罪。

彰化地方法院今天發布兩件賄選案判決，柯振杯父子被判無罪，線西鄉前鄉代會副主席施復興和縣議員施嘉華父子各被判處有期徒刑3年2月、3年4月，均褫奪公權3年，兩對父子檔獲知判決結果，情緒天差地別。

判決書指出，柯振杯去（2022）年尋求連任本屆縣議員，透過向曾姓友人建議到伸港鄉舉辦低收入戶救濟公益活動，獲得某慈善社團採納，曾姓友人到伸港鄉公所接洽舉辦事宜，確認同年9月15日上午9點至10點在伸港鄉福安宮，根據伸港鄉公所通知及當日造冊的低收入戶名單，供作發放依據。

慈善發放每戶1串衛生紙、1斤麵線、1盒口罩及500元救濟金，到場的柯振杯父子分別穿著選舉背心協助發放，他們的助理在後面發放競選文宣，檢方接獲檢舉調查屬實，認為柯振杯父子將行善活動硬過渡成為選舉造勢場合，涉嫌向弱勢民眾行賄，依違反選罷法提起公訴。