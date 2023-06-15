不滿貨車在交叉路口擋路 男子尾隨撞飛貨車司機遭起訴

1名貨車司機違規在交叉路口停車送貨，身處右向的尤姓駕駛不滿前方貨車擋住部分道路，一路尾隨下車送貨的司機，人車之間越貼越近，最後撞飛到行走中的貨車司機，導致貨車司機腦震盪、肩膀及腿部受傷。尤雖矢口否認犯行，台北地檢署根據相關證據，依涉嫌傷害罪起訴尤。

去年6月，1名貨車司機因送貨需求，違規將貨車暫停在交叉路口，阻擋其他車輛行駛。該名司機稍微移動車輛停靠位置後，下車前往送貨地點。不過，身處右向來車的尤不滿貨車擋在路邊，一路緊貼送貨中的司機，司機察覺有車輛在身後，改往更安全方向行走，不料尤扭動方向盤，人車距離過近撞飛司機。

經醫院鑑定，貨車司機因遭撞飛後跌倒，造成他腦震盪、左肩及左腿受傷。尤矢口否認犯行，經檢方偵查，認定當時事故馬路行駛空間充足，不過尤卻緊貼被害人，導致被害人與車輛產生碰撞，遭撞飛倒地受傷，依涉嫌傷害罪起訴尤。