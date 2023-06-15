海軍補給兵幻想曖昧女友人 揉胸襲臀摸下體還傳訊「其實你很濕」

海軍艦隊邱姓補給兵前年未經同意多次摸女性友人的臀部，強吻並用手碰下體，事後還傳訊「其實你很濕」，被判有罪；艦隊分別記他4次大過，並核定退伍，邱不服提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴，可上訴。

邱原是艦隊支援隊補給兵，2021年4月6日在西子灣防波堤兩度伸手摸女友人的臀部；他同年5月2日凌晨3時許在民宿強吻同一名女友人的嘴唇，再以手揉胸部、伸進內褲摸下體，女方不甘受辱報警處理。

邱刑事部分被法院依違反性騷擾防治法判拘役30日、強制猥褻罪判刑7月，宣告緩刑3年；海軍艦隊經行政調查，分別記邱大過1次、1次、2次處分，並因邱一年內累計大過4次，核定退伍。

邱提告主張，他是透過重機同好的朋友介紹而認識女方，當天女子有喝酒，他擔心對方起身、坐上重機會跌倒，才會二度用手攙扶，他沒有性騷擾，且事後兩人互動沒有異狀。

再者，他在民宿和女方聊天時，氣氛親密曖昧，確實有靠近對方想接吻，而女方也主動吻他，他也確實有碰到對方臀部，實屬男女交往自然的舉動，但他沒有摸對方胸部和下體，認為海軍處分有誤。

北高行調閱刑事卷證資料，邱事後還傳訊「我已經摸了」、「妳的內褲很薄」、「其實你很濕」、「我真的已經心放在你身上了」等語，女方則回應「我沒有喜歡你」、「可以不要嗎」。