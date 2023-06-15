搭台鐵看過來！至指定車站集章 可兌換鐵警Bear

鐵路警察局積極響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，舉辦「鐵警防詐尖兵 環島集章活動」，活動時間為6月15日起一個月，民眾索取摺頁，搜集車站印章就可以兌換獎品，同時鐵警也向旅客宣導如何識詐。

鐵路警察局說，這次活動挑選台北、新竹、台中、彰化、台南、新左營、宜蘭及花蓮共8個車站設置集章處所，章戳樣式融合在地車站特色及防詐標語，民眾可於活動期間至上述車站索取活動摺頁，憑活動摺頁上所蓋戳章，於集章處拍照上傳NPA臉書活動專頁並留言。

鐵路警察局表示，民眾從6月15日起集滿2個印章，即可兌換刑事Bear造型筆，7月1日起集滿4個，可以兌換刑事Bear布偶，摺頁及宣導品數量有限，換完為止。