15國200名官員齊聚　反貪腐國際研習營落幕

合計15國、超過200名官員來台參加「2023 年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作反貪腐」國際研習營，昨圓滿落幕。廉政署表示，這次研習營以「公私部門、非政府組織、學術及公民社會等多元團體於反貪腐合作領域之實踐」為主軸，並因應新興科技、跨國貪腐犯罪及洗錢、隱匿犯罪所得手法多變，各國與會官員均有共識將務實推動跨國非正式或正式合作，以利打擊重大貪腐。

這次在台舉辦為期兩天的實體研習營，包括美國、日本、澳洲、加拿大、英國、南韓、馬來西亞、泰國、帛琉、印尼、菲律賓、斯里蘭卡、巴布亞紐幾內亞、貝里斯等共15 國的政府官員、專家學者及非政府組織成員共同參與，並邀請來自澳、美、日、英、加等國26位不同領域專長的國內外講者進行分享。

國際透明組織主席Delia Ferreira Rubio就反貪腐合作表示，貪腐態樣的不斷進化，各國應重視政府資訊的公開、誠信價值的重要性，以及有效的課責，以因應當前的挑戰，也期許未來司法互助的程序，應有更與時俱進的革新。

執法合作方面，各國針對「國際肅貪執法與司法互助實務」、「透過打擊洗錢及沒收賄賂與貪污所得來打擊貪腐」、「執法機構應用技術能力打擊貪腐」等議題進行討論，分享實務經驗和所面臨的挑戰。

因應新興科技、跨國貪腐犯罪、洗錢、隱匿犯罪所得手法多變，各國皆認識到科技偵查的重要性與困難度與日俱增，已非單一執法機構的課題，跨領域合作需求日增，未來務實推動跨國非正式或正式的合作，將是重大貪腐案件的調查趨勢。