快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

北市公園處駐衛警性騷擾行為明確 兩大過免職

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台版me too燒進台北市政府，議員爆料公園路燈工程管理處一名60多歲的男駐衛警長期對女性性騷擾，6年來至少6女受害，調查結果今出爐，駐衛警因性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以兩大過免職處分；公園處長黃淑如自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處。

台北市政府發言人殷瑋表示，這件性騷擾案，市長蔣萬安獲知後立即指示工務局、勞動局、人事處，拉高層級，主動介入，了解真相。至於公園處是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，殷瑋指出，勞動局也應依規定盡速完成審議。

殷瑋進一步指出，蔣萬安市長日前已指示，對市府既有性騷擾申訴機制進行精進檢討，性騷擾申訴處理委員會之組成，委員應至少三分之二由外部專家學者擔任；另成立調查小組，小組成員至少三分之二應由外部專家學勢擔任，而且不得有該機關人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有不公正的疑慮。工務局及公園處應該依照這個機制，以重啟調查為原則，追查到底。

殷瑋表示，除了上述委員會及調查小組組成的改革外，北市府會進一步採取以下精進措施，一要求勞動局、教育局、社會局等單位，檢討性騷擾申訴機制上的缺失，並提供行政院修法建議；要求人事處研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾申訴人實施追蹤輔導或轉介服務的機制；另研擬被申訴人的追蹤、考核監督機制。

第二，委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，透過法律諮詢、心理諮商及社工陪同，成為性騷擾被害人的靠山，讓申訴之路不再遙遠。目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計七月展開服務。

另外，也要求北市府各局處首長不僅進行「性騷擾防治」教育訓練，也應成為各單位的性騷擾防治種子講師；在市府內提供被害人創傷復原諮商服務；性騷擾行為人不僅應該懲處，也應接受性別平等再教育及身心輔導教育，以避免再犯。

北市勞動局指出，公園處發生職場性騷擾，是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，已依規定進行訪談並將相關資料整理後，提交勞動局性別工作平等會審議。勞動局會盡快處理，預定於6月底前盡快完成審議。

台北市政府。圖／報系資料照
台北市政府。圖／報系資料照

性騷擾 北市 殷瑋

延伸閱讀

悠遊卡興櫃違行政倫理？ 民眾黨酸蔣萬安拉柯文哲當救援

悠遊卡前董事長稱有報告過上興櫃 蔣萬安：該查就查

柯文哲民調破3成緊追賴清德侯友宜墊底 蔣萬安這樣回

公園處性騷調查明天出爐 蔣萬安：藉此改進機制不周延處

相關新聞

北市公園處駐衛警性騷擾行為明確 兩大過免職

台版me too燒進台北市政府，議員爆料公園路燈工程管理處一名60多歲的男駐衛警長期對女性性騷擾，6年來至少6女受害，調...

八仙塵爆負責人將出獄 放話侯友宜不道歉將「如影隨形」

2015年6月27日發生的八仙塵爆，死傷數達499人，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪判刑五年定讞，而再過20多...

北市公園處性騷風波 加害者被免職、處長自請處分

台北市政府公園路燈工程管理處日前爆發性騷擾案，丁姓駐衛警5年騷擾逾8名女性。經多日調查，北市工務局今做出懲處，被申訴人丁...

嫌鍋物店太吵潑糞 屎水潑到客人淌流到店內 判罰9000元

台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，店家提告。台北地院審理，盛稱灑下的是澆...

台南女確診新冠肺炎 還跑到工地打工被判2月

台南44歲邱姓女子去年6月27日，因身體不適前往東山區衛生所就診，經醫師診斷她確診新冠肺炎，未料，她未遵守居家隔離規定，...

假藉代墊文宣品實則賄選 彰化縣議員施嘉華被判3年4月

彰化縣議會第三選區（和美區）縣議員施嘉華本屆選舉涉賄選，彰化地方法院認為他企圖利用贊助或墊付文宣品費用的名義，實則變相提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦