北市公園處性騷風波 加害者被免職、處長自請處分

台北市政府公園路燈工程管理處日前爆發性騷擾案，丁姓駐衛警5年騷擾逾8名女性。經多日調查，北市工務局今做出懲處，被申訴人丁姓駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，予以2大過免職處分；公園處長黃淑如自請處分，因督導不周，將依照公務人員獎懲標準懲處。

工務局說明調查過程，該性騷擾案於今年6月9日實地訪談公園處相關人員，且進行實地勘查、訪談當班人員，並訪談關懷申訴人。

工務局表示，為保障受害人權益，公園處將重新啟動調查，有關性騷擾申訴處理委員會之組成，其委員至少3分之2為外部專家學者；另成立調查小組，其成員至少3分之2為外部專家學者，且不得有公園處人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有偏頗或不公正之疑慮。

性騷擾申訴處理委員會處理情形及後續補救措施，工務局說，已由勞動局就公園處所提性別工作平等申訴案件資料，依相關規定進行事實調查及審議中，如做成裁罰之行政處分後，檢討雇主（公園處長）及相關人員之行政責任。

工務局說，後續除請公園處向所屬同仁加強宣導，性騷擾之申訴不限以書面提出（亦包括以言詞提出或透過其他各種管道表達）外，未來於各種管道接獲員工所提性騷擾申訴訊息後，應在確實保護申訴人隱私之前提下，積極協助其提出申訴。

工務局提到，人事處已著手研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾之申訴人實施追蹤輔導或轉介服務機制，以利機關協助申訴人共同面對性騷擾案件；另研擬被申訴人之追蹤、考核監督機制，以避免相同事件再次發生。