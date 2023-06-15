高科大總務長涉貪無保請回 雄檢抗告成功發回地院重裁

國立高雄科技大學總務長林威成，被控將校內停車管理系統標案洩漏給胞弟，讓他弟弟標下校區工程，3件標案涉嫌圖利胞弟公司逾千萬元，檢方5月底依圖利罪，聲押林威成、胞弟及高科大李姓專委，但法院僅裁押林威成胞弟，林威成、李姓專委均無保請回，檢方不服抗告，高雄高分院撤銷，今發回地院重裁。

46歲林威成曾在高雄應用科技大學任教，後來高應大、高第一科大、海科大合併，林轉任為高科大資工系主任，2019年起兼任高科大總務長，其弟任職的科技公司，主要服務內容就是車道管制及門禁系統。

檢調查出，林威成在高應大任職期間，就將校內智慧停車系統把標案規畫內容洩漏給胞弟，讓胞弟設計符合高應大需求系統，順利得標。

隔年3校合併，林威成掌握校方有意將全校5處校區車道及車牌辨識系統整合，與時任事務組組長、現為高科大專委的李男合謀，先提案整合全校車道等管理系統，獲校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，並採限制性招標方式，讓胞弟順利得標。

據了解，五校區車道標案總金額800多萬元，林威成胞弟得標後，該標案未在時限內完工，林威成、李姓專委還協助展延，助胞弟躲過違約處罰。

高雄市調查處獲報，蒐證發現建工校區停車場標案也有弊端，3件標案估計林威成至少圖利逾千萬元。5月底兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林氏兄弟及李姓專委、公司員工等十餘人。

經檢方複訊後，林威成等3人都否認涉案，檢方依據證人證詞、標案資料，認定林威成等3人觸犯貪汙治罪條例圖利罪及違反政府採購法，向高雄地院聲請羈押禁見。