政治狂熱翁冒名送慶記 顏清標求償80萬二審僅判賠8萬

台中李姓老翁自稱患政治躁鬱症，冒用鎮瀾宮董事長顏清標名義寄信要總太建設「捐1億給媽祖，否則送慶記」，又署名顏恐嚇侵犯台中市長盧秀燕，刑事一審被依偽造文書罪判1年10月，二審獲緩刑；經顏清標再對他求償80萬元，民事一審判48萬元，二審再廢棄改判李僅需給付顏8萬元，全案確定。

檢方起訴指出，李翁（71歲）對政治人物不滿，2020年12月偽造國民黨、廉政署名義，寄信到台中市政府市長信箱稱「驢X厭，小心狗命」、還附上手掌心畫有FUCK圖片，之後又偽造國民黨、顏清標或是大甲鎮瀾宮名義，寄信恐嚇總太建設董事長稱「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。

台中地院一審指出，李僅對部分政治人物不滿就冒名寄恐嚇信，犯罪動機可議，認為不適合緩刑，依偽造文書、恐嚇等20罪判他1年10月，得易科罰金；台中高分院二審考量，李翁無前科素行良好，表示因受電視政論節目影響才犯案，審酌他年事已高、為清寒收入戶，宣告緩刑4年。

顏清標再提民事損害賠償，主張李翁數次冒用他名義寄信給台中市長盧秀燕、總太集團董事長、前台北市長柯文哲、立委鄭麗文及葉毓蘭及台中市府局處長，內文恐嚇、不雅並有情緒話、侮辱及謾罵字眼，侵害他姓名權、名譽權重大，導致他受有精神痛苦，求償精神撫慰金80萬元。

李翁抗辯稱主張言論自由，自己寄發信件是對公共事務發表意見，沒有侵害顏的名譽，且自己是中低收獨居老人，顏可能誤認他是退休老師有退休金，但自己40年前就辭職到美國打黑工，6年前才回台，又因中二選區立委選舉罹患政治躁鬱症，認為求償金過高。

民事一審查，李翁辱罵信函以「恁爸X妳」並附上男性生殖器圖案，恐嚇要強姦盧秀燕，另以「送慶記」、「小心狗命」恐嚇柯文哲等人，並偽造顏清標署名，確實侵害顏的人格權，不採信其辯詞，審酌雙方職業收入經歷等，判李翁應給付顏清標48萬元，經李上訴。