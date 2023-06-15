聽新聞
test
0:00 / 0:00
被冒名寄恐嚇信獲賠8萬 顏清標：不論多少都捐公益團體
大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年被冒名寄恐嚇信，他向對方提出民事求償80萬元，二審判賠8萬元確定，顏清標今天說，不論判賠多少，他都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。
顏清標表示，政論節目許多不實發言，誤導民眾，致生許多社會問題出現，有關機關應該針對這些政論節目上的不實發言與報導予以節制；針對賠償金額，不論多少，都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。
去年1月陸續有人以顏清標或鎮瀾宮的名義四處寄恐嚇信，恐嚇對象有台中市長盧秀燕、時任台北市長柯文哲等人，要求對方「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。
檢警循線逮捕冒名的李姓老翁後，顏清標以每次冒名求償10萬元計算，老翁冒名8次求償80萬元，一審原判顏清標可獲賠48萬元精神慰撫金，二審日前改判8萬元，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言