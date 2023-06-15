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被冒名寄恐嚇信獲賠8萬 顏清標：不論多少都捐公益團體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年被冒名寄恐嚇信，他向對方提出民事求償80萬元，二審判賠8萬元確定，顏清標今天說，不論判賠多少，他都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。

顏清標表示，政論節目許多不實發言，誤導民眾，致生許多社會問題出現，有關機關應該針對這些政論節目上的不實發言與報導予以節制；針對賠償金額，不論多少，都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。

去年1月陸續有人以顏清標或鎮瀾宮的名義四處寄恐嚇信，恐嚇對象有台中市長盧秀燕、時任台北市長柯文哲等人，要求對方「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。

檢警循線逮捕冒名的李姓老翁後，顏清標以每次冒名求償10萬元計算，老翁冒名8次求償80萬元，一審原判顏清標可獲賠48萬元精神慰撫金，二審日前改判8萬元，全案確定。

顏清標（中）今天說，不論多少，他都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。本報資料照片
顏清標（中）今天說，不論多少，他都會捐給公益團體，幫助更多社會上的弱勢團體。本報資料照片

顏清標

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