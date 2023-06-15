性侵新同事竟喊「還沒射出來」將她再推回床判4年

吳姓男子以「傳授賺錢方法」為幌子，誘騙新同事到板橋一家商旅「解讀投資資訊」，竟問對方願不願意和他做愛？女同事嚇壞，連忙推拒，但仍遭性侵4、5分鐘。被害人將吳推開後試圖逃離，吳喊「還沒射出來」，再將她推回床上完事。被害人事後報警，新北地方法院依強制性交罪判吳4年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

被害人指控，2021年4月27日下午吳約她到新北市捷運府中站附近聊天，聲稱可以教她賺錢的方法，還要求她在「吵的地方」或「安靜的地方」擇一，因當時新冠肺炎疫情嚴重，她選擇前往旅館。吳進房後喝酒，並教她如何解讀投資資訊、操作遊戲賺取報酬，但接下來卻問她來段性行為？

女同事雖拒絕，卻遭吳強行拖掉衣服，她慘遭摸胸、下體和親吻，吳還對她性交4、5分鐘。女同事推開吳，想要穿衣離開，但慾火焚身的吳竟斥「還沒射出來」，硬是環抱住女方，再次將生殖器插入性侵。

吳到案時坦承兩人性交，但否認是性侵。吳說，對方向他表示「我有在做援交」，還主動挑逗他，才會發生性行為；他更稱自己因服用精神科藥物導致勃起功能障礙，如果不是受到足夠的刺激，不可能有性行為，且事後有給對方6千元。

吳表示，女同事案發後沒有立刻報警，卻透過朋友要求他賠償，他認為女方索賠不成才提告。

「我一直跟他說不要，也有跟他說會出人命，至少要戴套。」女同事訴苦對方以「不孕」為由無套性侵，她很痛、一直哭，不確定吳最後有無射精。

新北地院審理時，證人表示被害人曾說「被強暴，我真的覺得很倒楣」、「我忘記去驗傷 忘了這事；只有吃藥；現在就要找拿精神賠償；但我不想跟主管講話」、「很噁」，地院認為這與一般被害人的反應相當，況且有無遭受性侵害事關個人名節，若沒有也不至於自毀清譽。對於是否曾經給被害人錢，地院也發現吳前後說詞不一，難以採信是合意性交。

一審認為吳強行性侵女同事，嚴重戕害對方性自主決定權和人性尊嚴，判他4年徒刑。吳上訴並仍否認犯罪，高院認為他的說詞不可採信，今判上訴駁回。