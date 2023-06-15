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澎湖縣調站組長收賄遭訴 局長：痛心震怒 送懲戒法院

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

澎湖縣調查站組長陳麒元因涉嫌大開方便之門，向毒販索賄，遭橋頭地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴。調查局王俊力對此表示痛心與震怒，3天前已召開考績會通過，將陳男送請懲戒法院審理，最重將免除職務。

調查局表示，陳麒元遭裁定羈押後，局內立刻依公務員懲戒法規定停止其職務，並經檢察官同意，對其展開行政調查，6月12日召開考績會，經考績委員決議通過，依公務員懲戒法之規定，報請法務部將他送請懲戒法院審理。

同時，王俊力對於同仁不知潔身自愛，藉職務之便違法犯紀，深感痛心與震怒，已要求同仁嚴格遵循辦案規定，保持清白操守，如涉貪瀆不法，必定嚴加究責。

澎湖縣調站組長陳麒元因向毒販索賄遭檢方起訴，調查局王俊力表示痛心與震怒。示意圖，非新聞當事人。記者蔣永佑／攝影
澎湖縣調站組長陳麒元因向毒販索賄遭檢方起訴，調查局王俊力表示痛心與震怒。示意圖，非新聞當事人。記者蔣永佑／攝影

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