提供帳戶又協助兌換成比特幣 女子涉犯洗錢防制法遭起訴
鍾姓女子日前在Line上結識一名網友，因受哄騙，提供個人帳戶收不明來源匯款，再領出匯款折合成比特幣，最終存入不明帳戶中。台北地檢署今偵結，依涉嫌洗錢防制法起訴鍾女。
據了解，鍾女透過Line結識了用戶名稱為「Murray Duada」的網友，鍾女受網友誆騙，提供個人郵局帳戶並接收8萬7500元來源不明匯款，提領匯款後，再到比特幣商店將新台幣折合成比特幣，最終透過QR Code存入另一個帳戶中。檢方判斷，本案算是感情詐騙的案例。
檢方指出，鍾女掩飾及隱匿金錢來源去向，持有不法所得，涉嫌違反洗錢防制法。除此之外，詐欺和洗錢屬於數行為，以本案來說，鍾女屬於洗錢防制法正犯，但並不構成幫助詐欺。
其實，鍾女除了本案之外，先前在2019年及2021年間分別各有類似前案紀錄。鍾女在2019年時曾提供銀行帳戶及密碼給詐騙集團，遭不法使用；2021年時是在男友不知情的情況下，將男友帳戶提供給在Line上結識的網友。
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