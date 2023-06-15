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台南警官跟騷女房仲仍正常上班 議員爆女房仲個資被揭露怕得要死

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局2線3星林姓警務正涉嫌性騷擾、跟蹤騷擾女房仲及誣告罪等情事，台南市警察局已報市府核予一次記兩大過免職，市警局已報請警政署先依職權給予停職。但議員曾之婕在議會質詢指該名警官還正常上班，且因提告造成女房仲個資全部被揭露，現在怕得要死，警察局長廖宗山說，因市府和警政署考績委員還要再開會釐清，在尚未完成程序前都是正常上班，但對女房仲安全都有加強保護。

曾之婕表示，呼籲市府團隊針對發生在台南市，又是公務人員知法犯法，如此囂張行為，完全無法接受，在兩性平等下，最近發生「#METOO」事件，就是女性在職場上遭到性騷擾，因為種種考量或不夠勇敢長期選擇隱忍，但現在有人站出來了，她也勇於揭露，但女房仲因為這名警員告了警察局長、告了警察同仁、也告了女房仲，導致女房仲所有私人資料都攤在陽光下，也知道她住哪裡，昨天打電話說她怕得要死，要求市長和局長，針對這種損害警界聲譽的人，不能再留在警界。

曾之婕說，據她了解目前是有議員介入，去找被性騷的女房仲，提出「一個金額就接受吧」尋求和解，也因對方提告造成女房仲個資全都揭露，但目前司法程序就是這樣，要如何確保被害人的安全。

黃偉哲表示，感謝女房仲勇敢站出來揭露，已看過該名警官的相關跡證，目前考紀委員會還有程序要走，有他的權利要申訴，但免職之前有先呈報警政署予以停職。至於外傳有長官介入此事，黃偉哲澄清沒有。至於女房仲個資被揭露，黃偉哲說這是不是對的事，但是司法的現況就是如此，但對於被害者會想辦法保護。

廖宗山則說，對於2線3星警官記2大過免職程序，警察局考紀委員會通過，但要再報市府考紀委員會審查中，因情節重大，已報請警政署先依職權給予停職，但還要再考一次考紀會，因目前免職和停職都還在走程序，還正常上班。

廖宗山表示，該名警官告女房仲已不起訴，但當事人隱私被揭露，先前司法上也有討論過，提告就會知道對方資訊，但會設法免除當事人有恐懼的感覺，也會加強保護當事人安全，目前也申請保護令，也有要求再次拘提他，但法官不同意，法官已警告不許騷擾對方，該名警官可能擔心工作沒有了，一直想要和對方和解，造成對方的困擾，個人是不希望他留在警界，但目前免職和停職都還在走程序，還無法開除。

據了解，林員以約賣房子為由，要求女房仲陪唱，後續還不斷傳「含稅」等訊息騷擾。女房仲不堪其擾向警方報案，警局依法將林員移送地檢偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押禁見；惟法官裁定 3萬元交保。

市警局4月11日報請台南市政府核予記二大過免職，案經市府112年第三次考績委員會討論後，決議就林員於考績會的辯白陳述及所提資料，請市警局釐清疑點後，再補充具體事證依規定辦理。

本案雖依市府考績會決議，還在釐清相關疑點；惟考量林員確有失檢行為，警方於補充事證再次報市府前，6月9日再度召開考績委員會，決議於市府考績會完成免職程序前，先報請內政部警政署對林員給予停職的懲處。

台南市議員曾之婕質詢市長黃偉哲對次警官跟騷女房仲的後續處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾之婕質詢市長黃偉哲對次警官跟騷女房仲的後續處理。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山表示涉跟騷房仲的2線3星警官，呈報記2大過免職及停職案都還在走程序。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山表示涉跟騷房仲的2線3星警官，呈報記2大過免職及停職案都還在走程序。記者吳淑玲／攝影

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