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候保室被偷拍筆錄遭外流 監院糾正彰檢、調查局
監委張菊芳、郭文東、王麗珍今天表示，彰化地檢署去年發生被拘提人以手機偷拍候保室並上傳社群平台、法務部調查局南部地區機動工作站發生證人在詢問室隱匿筆錄並外流，都有違失，監院糾正彰化地檢署、調查局。
監委表示，台灣彰化地方檢察署2022年7月在被拘提人留置保護室兼候保室期間，因被拘提人請求使用手機通知家屬籌措罰金、報平安，而暫時交付手機讓被拘提人使用，沒想到被拘提人竟偷拍候保室內部情形，並上傳到社群平台。
監委指出，彰化地檢署執勤法警將人犯個人手機「暫時發還」時，未有紀錄及簽名核章；發回後執勤法警未全程監督、未請求其他人員支援及辦理交接就離開現場，返回現場後也無人、無紀錄可提醒要收回保管人犯的個人手機，導致人犯得以使用手機逾50分鐘，並趁機偷拍周圍環境及上傳，顯示彰檢相關程序執行、監督管理及人員教育訓練上，都有疏漏與不足。
監委另表示，法務部調查局南部地區機動工作站也曾發生證人詢問筆錄初稿及提示附件，遭證人隱匿攜出後外流的情形；雖是受詢問人的個人犯罪行為，及主詢問人、筆錄人員個人行政疏失等原因疊加所致，但已傷害司法形象及民眾對第一線檢調機關的信賴。
監委指出，此案詢問的過程及辦案人員的紀律，筆錄初稿一共印幾版、幾份、幾次，筆錄附件共準備幾份，案發時並沒有其他軟硬體可提醒，也缺乏監督機制，直到受詢問人將筆錄初稿外洩後，調查局南機站才輾轉得知，引發外界爭議，傷害調查局形象。
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