台南前交通警員盜賣個資獲緩刑 檢方不服上訴二審

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，曾獲利1萬8千元，事後繳回犯罪所得，一審處1年10月，王則處6月，均獲緩刑，檢方認減刑及緩刑不當上訴，二審今上午審理，曾、王均請求法官維持原判。

檢方指出，原判決就刑法59條情堪憫恕酌減其刑不當，並給予緩刑機會不當，就量刑部分提起上訴。

然而，曾因本案而遭免職，王仍在原單位服務，兩人在律師陪同下出庭，也表示認罪，並向法官請求維持原判決。

曾說，當時一時失慮，沒想到誤觸法網，那時候雙胞胎剛出生，妻子在家帶小孩，家庭開銷太大，一時鬼迷心竅，「我知道錯了」。請求法官給他一次機會，如今小孩上學，收入也沒以前多，但他會努力扶養這個家。

王親手寫了封悔過書給法官，表示悔過之意，稱自己因此上了寶貴的一課。律師指出，王基於同學情誼，代為查詢個資一次，未收取任何對價，犯案情節輕微，情輕法重，請求酌減其刑，無前科，態度誠懇，也符合緩刑條例。而台南高分院訂本月29日宣判。

一審判決指出，翁姓、徐姓男子為取得車牌號碼的車籍、車牌辨識、車行紀錄等資料販售牟利，竟向曾姓員警表示可提供對價換取資料，曾、翁、徐3人議定由曾違背職務取得資料交給翁、徐，翁、徐則依車輛查詢件數交付約定賄賂。

曾以自己及不知情的蔡、林、陳、高姓員警等人的警用電腦帳號密碼登入車籍資料或車辨系統的查詢軟體，並在查詢頁面內，虛偽登載不實查詢事由，查到資料後，以通訊軟體Telegram傳送給翁，再由翁傳送徐出售，後由翁將徐交付的賄賂1萬8000元分兩次交付給曾。

另王姓員警前年9月4日，明知曾欲將車牌號碼的車牌辨識資料洩漏給予翁、徐，惟不知曾有收受賄款，仍以其警用電腦帳號密碼登入車辨系統查詢，再將資訊交給曾，由曾以資訊洩漏給翁、徐。

曾等4人均坦承犯行，曾並已將犯罪所得繳回、任職員警期間多次因工作表現獲嘉獎，王任職派出所期間表現良好，以及翁多次參與公益活動等情，認曾犯貪汙治罪條例中有調查職務之公務員違背職務收受賄賂罪處1年10月，緩刑5年，向公庫支付30萬元，褫奪公權5年。王共同犯行使公務員登載不實文書罪，處6月，緩刑2年。