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逮捕掛贓車牌的現行犯卻沒移送 台中3警無罪確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中清水分局黃姓、陳姓警員依準現行犯逮捕掛著失竊車牌的蔡姓男子，僅詢問葉姓偵查佐沒請示檢察官就讓蔡離去，檢方依脫逃罪嫌起訴3名警察；一審認為警方當時沒對蔡上銬，非逮捕行為判3人無罪，二審雖認3人有過失，但蔡並非自行排除監督脫逃，同樣判3名警員無罪，全案確定。

檢方起訴指出，黃姓、陳姓警員2022年2月19日在明秀派出所任職時，凌晨發現1輛賓士C300轎車掛花蓮縣警方受理的失竊車牌，經埋伏見蔡姓男子到場取車，2警上前依持有贓物準現行犯逮捕，並執行附帶搜索查扣車牌後將蔡帶回做筆錄。

檢方說，黃、陳作完筆錄後，對當時依準現行犯逮捕的蔡男是否應移送台中地檢署，其法律規定不明時需向檢察官請示，但當時深夜2人僅電詢葉姓偵查佐，葉也沒請示檢察官就直接說「事後函送」即可，最後由蔡領回車牌開車離去，依過失致職務上依法逮捕拘禁之人脫逃罪嫌起訴3人。

台中地院一審時，3名警察均否認犯行，黃、陳辯稱現場沒對蔡逮捕，只是請他回派出所釐清事實，搜索扣押筆錄上的「依刑事訴訟法第130條執行附帶搜索」欄位是勾錯。蔡男也說，沒被上銬，做完筆錄警方就說有結果再通知要他開車回家，也不知為何沒被移送地檢署，覺得莫名其妙。

一審審酌，黃、陳沒對蔡上銬拘束，也未曾逮捕，應只是請他配合到派出所釐清，本案無積極證據認黃、陳有對蔡男施以強制力拘束其身體之逮捕行為，因此並不構成過失致職務上依法逮捕拘禁之人脫逃的要件，判處3人無罪。

台中高分院二審查，蔡男持有贓物經警查獲，是準現行犯，2警將他帶回是依法拘束他行動自由，而置於公權力監督下，釋放蔡男與否，應由檢察官決定。

二審指出，但黃、陳做完筆錄後沒請示檢察官，電詢蔡後就放人，3名警察的行為固然未遵規定協助偵查犯罪，而有縱放人犯的過失，但蔡男既然不是以非法方式，自力排除公權力的拘束或監督而脫逃，因此3警所為就非公務員因過失致人犯脫逃，同樣判3人無罪。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

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