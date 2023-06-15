北市警埋伏詐欺取款熱點守株待兔 少年車手落網辯「求職不慎」
詐騙猖獗，警方積極打詐，台北市員警日前針對轄內詐欺取款熱點埋伏，查獲一名少年車手及贓款14萬元，又以該少年身分將上游車手約出，一併查緝到案，2人落網稱網路求職不慎淪為車手，警詢後依法送辦。
警方調查，台北市松山分局松山派出所分析轄內提領熱點，編排勤務派員埋伏八德路郵局，6月7日晚上9時許，果然發現曾姓少年形跡可疑，準備取款，上前盤查當場查獲曾姓少年是詐欺取款車手，並查扣其剛領取的14萬元贓款。
員警釐清發現，曾姓少年得手後將面交贓款給上游收水車手，便透過少年將對方約出，換裝假扮少年赴約，當晚順利在郵局附近查獲上游車手20歲余姓男子，另查扣贓款1萬8000元。
據悉，曾、余2人年紀輕，落網皆稱是透過網路社團找工作，只要依指示取款、點交即可賺錢，不料淪為詐欺共犯，強調此次是第一次犯案，薪水還沒拿到就被逮，但員警對此說法態度保留，正持續擴大追查幕後集團。
警方說，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將2人分別移送台北地院少年法庭、台北地檢署偵辦，擴大追查上游集團；詐騙手法層出不窮，民眾若遇可疑情事，可撥打165或110專線查證，避免財產損失。
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